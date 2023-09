Motocross – GP Of Italy Maggiora

Torniamo a parlare di motocross, per la diciottesima e penultima tappa del Campionato Mondiale, che torna in Italia, a Maggiora(No) sullo storico circuito del Mottaccio del Balmone che per l’occasione festeggia i 10 anni dalla sua riapertura. Titoli di entrambe le categorie non ancora assegnati, quindi si prevede un week end di gare combattute e spettacolari.

Cancelletti di partenza pieni in entrambe le categorie, con molte presenze di piloti Italiani, segno di gradimento sia della pista che del format di gare.

Purtroppo le copiose piogge dei giorni precedenti all’evento e del sabato stesso, hanno reso il tracciato fangoso e molto pesante, ma grazie all’ottimo lavoro dell’organizzazione, il time-table del sabato è stato pienamente rispettato e senza particolari problemi.

Dopo le classiche prove libere e cronometrate, nel pomeriggio di sabato si sono svolte le gare di qualifica. In Mx2 vittoria dall’Austriaco Simon Laengelfelder, quarto il nostro Adamo in ottima forma, dodicesimo Valerio Lata e quindicesimo Federico Tuani.

Nella classe MxGp una vittoria strepitosa per il nostro Forato, un leone come sempre, concentrato e determinato a vincere questa manche supportato da un pubblico fantastico, che ci ha fatto sognare per tutti e 30 i minuti di gara ,settimo Guadagnini, quattordicesimo Monticelli e diciottesimo Lupino.

La domenica invece si presenta soleggiata, pista perfetta e tanto tanto pubblico.

Dopo il Warm up mattutino alle ore 12 scatta gara 1 della Mx2 vinta ancora da Laengelfelder, secondo Geerts e terzo il nostro Adamo, gli altri Italiani, dodicesimo Lata, diciottesimo Manucci e ventesimo, a punti Tuani. A seguire subito gara 1 MxGp dominata dallo spagnolo Jorge Prado, che anche grazie allo zero di Febvre, per problemi alla moto, si laurea Campione del mondo della categoria. Titolo strameritato, comandando la classifica per tutta la stagione. Terzo posto, per Alberto Forato, che ha fatto sognare e gasare i tanti appassionati a bordo pista. Altri Italiani in zona punti, undicesimo Guadagnini, dodicesimo Monticelli, diciannovesimo Giulio Nava alla sua prima esperienza mondiale e riesce a portare a casa 2 punti mondiali. Ventesimo Filippo Zonta.

Piccola pausa anche per ripristinare il tracciato e alle 15 il via a gara 2 della Mx2. Grazie al terzo posto di Adamo e al contestuale ritiro di Everts suo diretto inseguitore in classifica , Andrea ha potuto laurearsi per la prima volta Campione del Mondo della categoria Mx2, facendo esplodere il boato del pubblico. Che gioia e che spettacolo !!!!

Ancora a punti il giovane Lata, decimo, Tuani sedicesimo, Puccinelli diciottesimo, Corti diciannovesimo e Valeri ventesimo a chiudere la zona punti.

Gara 2 della MxGp vinta da Febvre deciso a riscattarsi dal ritiro in gara1. Forato altra gara da incorniciare termina quinto che vale il quarto posto assoluto nel Gp a pari punti col terzo, ma fuori dal podio per la discriminante di gara2, ci lascia un po’ l’amaro in bocca ma purtroppo le gare sono anche questo.

Settimana prossima si va per l’ultima prova del mondiale in Inghilterra sullo spettacolare circuito di Matterley Basin.

A presto con altre news e foto sul Campionato Mondiale di Motocross.

Testo di Bazzardi Marco (redbaz48)

Foto di Alberto Rigon (berto.photo77)