Estate sul lago Maggiore: piccole gite per tutti a costi contenuti

Piccole gite a luglio ed agosto sul lago Maggiore: sono quelle proposte dal calendario di Archeologistics – impresa sociale che cura la divulgazione culturale e le attività in numerosi luoghi culturali del territorio.

Tra le proposte – molte delle quali gratuite grazie alla partecipazione di enti pubblici e privati – si incontrano i luoghi di Laveno, Ispra, Angera, Arona, Leggiuno.

Qualche esempio? Le visite serali gratuite all’Eremo di Santa Caterina del Sasso, volute da Alfa srl. Le visite iniziano alle 18.00 e sono previste nei venerdì sera del 26 luglio e del 2, 9, 23 agosto.

Oppure le passeggiate a piedi o in bicicletta ad Ispra: paesaggi splendidi, luoghi naturali a due passi dal centro e la brezza del lago: la prima data utile è il 4 luglio, con una passeggiata che parte dall’Infopoint di via Verbano ed arriva sino all’azienda agricola El Sciatt Gord per raccogliere ed assaggiare i mirtilli. Si parte alle 17 e si replica con il medesimo programma sia giovedì 4 luglio che giovedì 11 luglio.

Nei giovedì di luglio aperture straordinarie serali anche per la famosa Statua di San Carlo ad Arona: il san Carlone, dove è tradizione recarsi almeno una volta nella propria infanzia per provare ad arrampicarsi all’interno sino alla testa del Santo, sarà aperto tutti i giovedì di luglio, agosto e sino al 5 settembre dalle 18.30 alle 22.00.

Al Midec – Museo internazionale del Design Ceramico – che si incontra a Laveno nella piccola frazione di Cerro è possibile partecipare a visite guidate e laboratori di ceramica. Entrando nelle stanze del cinquecentesco Palazzo Perabò, sede del museo, si intraprende un viaggio tra design, arte ed industria. I pezzi esposti sono infatti il frutto della produzione industriale e di quella artistica della società ceramica di Laveno, attiva nella cittadina sino agli anni 90 del ‘900.

“Tra le proposte vi sono numerose occasioni di visita gratuita o con costi molto contenuti – spiegano i referenti di Archeologistics – grazie alla volontà di tanti enti pubblici di favorire l’accesso ai luoghi della cultura. Non si tratta solo di avere titoli di ingresso di costo contenuto, ma anche di essere accolti da personale competente ed esperto nella divulgazione culturale, per scatenare quell’innamoramento fra cittadini e patrimonio culturale che fa bene ad entrambi”.

Tra i comuni più attivi e con numerose proposte di itinerari gratuiti anche il comune di Angera, che raccoglie tutte le proprie attività sul sito turistico www.angera.it

Le piccole gite, coinvolgono anche partner locali come piccoli produttori, luoghi di ristorazione, gelaterie artigianali: perché tutto il territorio coinvolto possa esprimere e raccontare in maniera semplice il proprio valore, far sentire il proprio gusto.

Il lago Maggiore offre bellezza per gli occhi, grazie a tanti paesaggi meritevoli di contemplazione, ma offre anche tracce e luoghi di storia grande e piccola che trasformano i mesi estivi in una continua occasione per viaggi in giornata.

Archeologistics ha raccolto le proprie proposte sul lago e quelle realizzate con il sostegno degli enti pubblici in un calendario unitario, che potete consultate a: https://www.archeologistics.it/articolo.html?news=515

Gli appuntamenti di Luglio

Giovedì 4 luglio – ore 17.00

A ISPRA IN CERCA DI MIRITILLI

Passeggiata a piedi nel golfo della Quassa con raccolta dei mirtilli presso l’azienda agricola El Sciatt Gord di Ispra. Si parte dall’Infopoint di via Verbano a Ispra e si raggiunge l’azienda agricola dove sarà possibile assaggiare e raccogliere i mirtilli. Il cammino è di 3 km andata + 3 km ritorno.

Il costo è di € 5 contributo fisso + € 7,5 per ogni kg di miritilli che vorrete raccogliere e portare a casa.

Qui tutti i dettagli: Ispra

Qui acquista i biglietti: bit.ly/Ispra2024

Giovedì 4 luglio – ore 18.30

IL SAN CARLONE AL CALAR DEL SOLE

Due turni di visita: aperitivo + visita con inizio alle ore 18.30, oppure Visita + Cocktail con inizio alle ore 21.00.

Il costo è di € 25 comprensivo di visita e bevande presso il ristorante Terrazza Paradiso. E’ possibile scegliere anche solo la visita al costo di € 13 cad.

Acquista i biglietti qui: bit.ly/sancarlonedisera

Venerdì 5 luglio – ore 14.30

LABORATORIO CERAMICA ADULTI al MIDEC

Con Sarah Dalla Costa, ceramista di lunga esperienza, il laboratorio di svolge presso il laboratorio del Museo Internazionale del Design Cermiaco di Laveno Mombello, fraz. Cerro.

Gratuito grazie al sostegno del Comune di Laveno Mombello, progetto Archivi Futuri.

Prenota il tuo posto qui: bit.ly/archivifuturimidec

Domenica 7 luglio – ore 18.00

STORIE DI MANIFATTURE: VISITA AL TRAMONTO AL MIDEC

Visita guidata alla mostra dedicata a Guido Andloviz e alla collezione permanente del Midec. Brindisi finale offerto a tutti i partecipanti.

Gratuito grazie al sostegno del Comune di Laveno Mombello, progetto Archivi Futuri.

Prenota il tuo posto qui: bit.ly/archivifuturimidec

Giovedì 11 luglio – ore 17.00

A ISPRA IN CERCA DI MIRITILLI

Passeggiata a piedi nel golfo della Quassa con raccolta dei mirtilli presso l’azienda agricola El Sciatt Gord di Ispra. Si parte dall’Infopoint di via Verbano a Ispra e si raggiunge l’azienda agricola dove sarà possibile assaggiare e raccogliere i mirtilli. Il cammino è di 3 km + 3 km andata + ritorno.

Il costo è di € 5 contributo fisso + € 7,5 per ogni kg di miritilli che vorrete raccogliere e portare a casa.

Acquista i biglietti qui: bit.ly/Ispra2024

Giovedì 11 luglio – ore 18.30

IL SAN CARLONE AL CALAR DEL SOLE

Due turni di visita: aperitivo + visita con inizio alle ore 18.30, oppure Visita + Cocktail con inizio alle ore 21.00.

Il costo è di € 25 comprensivo di visita e bevande presso il ristorante Terrazza Paradiso. E’ possibile scegliere anche solo la visita al costo di € 13 cad.

Acquista i biglietti qui: bit.ly/sancarlonedisera

Lunedì 15 luglio – ore 7.30

ISPRA ALL’ALBA

Passeggiata con colazione alle storiche fornaci di Ispra. Si parte dall’Infopoint di via Verbano a Ispra e si raggiunge l’azienda agricola dove sarà possibile assaggiare e raccogliere i mirtilli. Il cammino è di 5 km ad anello, si conclude verso le 10.00 circa.

Il costo è di € 6 contributo fisso, colazione compresa

Acquista i biglietti qui: bit.ly/Ispra2024

Giovedì 25 luglio – ore 18.30 e 21.00

IL SAN CARLONE AL CALAR DEL SOLE

Due turni di visita: aperitivo + visita con inizio alle ore 18.30, oppure Visita + Cocktail con inizio alle ore 21.00.

Il costo è di € 25 comprensivo di visita e bevande presso il ristorante Terrazza Paradiso. E’ possibile scegliere anche solo la visita al costo di € 13 cad.

Acquista i biglietti qui: bit.ly/sancarlonedisera

Venerdì 26 luglio – ore 17.00

ISPRA BICI E AGRIGELATO

Gita in bicicletta nel parco della Quassa sino a raggiungere l’azienda agricola Torbera gustando il loro agri-gelato. Si parte e si conclude ll’Infopoint di via Verbano a Ispra, con bici propria o noleggiandola presso l’Infopoint. Il percorso in bici è di 5 km andata + 5km ritorno.

Il costo è di € 5 contributo fisso + € 3 degustazione agri-gelato.

Acquista i biglietti qui: bit.ly/Ispra2024

Venerdì 26 luglio – ore 18.00

STORIA DI UN NAUFRAGIO CHE DA VITA ALL’EREMO

Visita guidata serale all’Eremo, alla chiesa ed alla sala capitolare, con uno sguardo ai paesaggi d’acqua che caratterizzano l’Eremo e l’area MAB UNESCO nella quale è inserito.

Gratuito grazie al sostegno di Alfa srl

Prenota qui: Alfa Varese UNESCO

Gli appuntamenti di Agosto

Giovedì 01 agosto – ore 18.30 e 21.00

IL SAN CARLONE AL CALAR DEL SOLE

Due turni di visita: aperitivo + visita con inizio alle ore 18.30, oppure Visita + Cocktail con inizio alle ore 21.00.

Il costo è di € 25 comprensivo di visita e bevande presso il ristorante Terrazza Paradiso. E’ possibile scegliere anche solo la visita al costo di € 13 cad.

Acquista i biglietti qui: bit.ly/sancarlonedisera

Venerdì 02 agosto – ore 18.00

STORIA DI UN NAUFRAGIO CHE DA VITA ALL’EREMO

Visita guidata serale all’Eremo, alla chiesa ed alla sala capitolare, con uno sguardo ai paesaggi d’acqua che caratterizzano l’Eremo e l’area MAB UNESCO nella quale è inserito.

Gratuito grazie al sostegno di Alfa srl

Prenota qui: Alfa Varese UNESCO

Lunedì 05 agosto – ore 7.30

ISPRA ALL’ALBA

Passeggiata con colazione alle storiche fornaci di Ispra. Si parte dall’Infopoint di via Verbano a Ispra e si raggiunge l’azienda agricola dove sarà possibile assaggiare e raccogliere i mirtilli. Il cammino è di 5 km ad anello, si conclude verso le 10.00 circa.

Il costo è di € 6 contributo fisso, colazione compresa

Acquista i biglietti qui: bit.ly/Ispra2024

Venerdì 09 agosto – ore 18.00

STORIA DI UN NAUFRAGIO CHE DA VITA ALL’EREMO

Visita guidata serale all’Eremo, alla chiesa ed alla sala capitolare, con uno sguardo ai paesaggi d’acqua che caratterizzano l’Eremo e l’area MAB UNESCO nella quale è inserito.

Gratuito grazie al sostegno di Alfa srl

Prenota qui: Alfa Varese UNESCO

Giovedì 15 agosto – ore 18.30 e 21.00

IL SAN CARLONE AL CALAR DEL SOLE

Due turni di visita: aperitivo + visita con inizio alle ore 18.30, oppure Visita + Cocktail con inizio alle ore 21.00.

Il costo è di € 25 comprensivo di visita e bevande presso il ristorante Terrazza Paradiso. E’ possibile scegliere anche solo la visita al costo di € 13 cad.

Acquista i biglietti qui: bit.ly/sancarlonedisera

Venerdì 16 agosto – ore 17.00

ISPRA BICI E AGRIGELATO

Gita in bicicletta nel parco della Quassa sino a raggiungere l’azienda agricola Torbera gustando il loro agri-gelato. Si parte e si conclude ll’Infopoint di via Verbano a Ispra, con bici propria o noleggiandola presso l’Infopoint. Il percorso in bici è di 5 km andata + 5km ritorno.

Il costo è di € 5 contributo fisso + € 3 degustazione agri-gelato.

Acquista i biglietti qui: bit.ly/Ispra2024

Giovedì 22 agosto – ore 18.30 e 21.00

IL SAN CARLONE AL CALAR DEL SOLE

Due turni di visita: aperitivo + visita con inizio alle ore 18.30, oppure Visita + Cocktail con inizio alle ore 21.00.

Il costo è di € 25 comprensivo di visita e bevande presso il ristorante Terrazza Paradiso. E’ possibile scegliere anche solo la visita al costo di € 13 cad.

Acquista i biglietti qui: bit.ly/sancarlonedisera

Venerdì 23 agosto – ore 18.00

STORIA DI UN NAUFRAGIO CHE DA VITA ALL’EREMO

Visita guidata serale all’Eremo, alla chiesa ed alla sala capitolare, con uno sguardo ai paesaggi d’acqua che caratterizzano l’Eremo e l’area MAB UNESCO nella quale è inserito.

Gratuito grazie al sostegno di Alfa srl

Prenota qui: Alfa Varese UNESCO

Giovedì 29 agosto – ore 18.30 e 21.00

IL SAN CARLONE AL CALAR DEL SOLE

Due turni di visita: aperitivo + visita con inizio alle ore 18.30, oppure Visita + Cocktail con inizio alle ore 21.00.

Il costo è di € 25 comprensivo di visita e bevande presso il ristorante Terrazza Paradiso. E’ possibile scegliere anche solo la visita al costo di € 13 cad.

Acquista i biglietti qui: bit.ly/sancarlonedisera

Giovedì 29 agosto – ore 17.00

ISPRA AL CALAR DELLA SERA

Visita guidata alla chiesa di S.Martino e camminata lungo la passeggiata dell’amore, percorrendo la ripa solitaria. Si parte e si conclude ll’Infopoint di via Verbano a Ispra, a metà percorso pausa-gelato a Il Capriccio. Il cammino è di 3 km ad anello.

Il costo è di € 5 contributo fisso + gelato in libertà

Acquista i biglietti qui: bit.ly/Ispra2024

Gli appuntamenti di Settembre

Giovedì 05 settembre – ore 18.30 e 21.00

IL SAN CARLONE AL CALAR DEL SOLE

Due turni visita: aperitivo + visita con inizio alle ore 18.30, oppure visita + cocktail cno inzio alle ore 21.00

Il costo è di € 25 comprensivo di visita e bevande presso il ristorante Terrazza Paradiso. E’ possibile scegliere anche solo la visita al costo di € 13 cad.

Acquista i biglietti qui: bit.ly/sancarlonedisera

Venerdì 06 settembre – ore 17.00

ISPRA BICI E AGRIGELATO

Gita in bicicletta nel parco della Quassa sino a raggiungere l’azienda agricola Torbera gustando il loro agri-gelato. Si parte e si conclude ll’Infopoint di via Verbano a Ispra, con bici propria o noleggiandola presso l’Infopoint. Il percorso in bici è di 5 km andata + 5km ritorno.

Il costo è di € 5 contributo fisso + € 3 degustazione agri-gelato.

Acquista i biglietti qui: bit.ly/Ispra2024

Lunedì 16 settembre – ore 7.30

ISPRA ALL’ALBA

Passeggiata con colazione alle storiche fornaci di Ispra. Si parte dall’Infopoint di via Verbano a Ispra e si raggiunge l’azienda agricola dove sarà possibile assaggiare e raccogliere i mirtilli. Il cammino è di 5 km ad anello, si conclude verso le 10.00 circa.

Il costo è di € 6 contributo fisso, colazione compresa

Acquista i biglietti qui: bit.ly/Ispra2024

Giovedì 26 settembre – ore 17.00

ISPRA AL CALAR DELLA SERA

Visita guidata alla chiesa di S.Martino e camminata lungo la passeggiata dell’amore, percorrendo la ripa solitaria. Si parte e si conclude ll’Infopoint di via Verbano a Ispra, a metà percorso pausa-gelato a Il Capriccio. Il cammino è di 3 km ad anello.

Il costo è di € 5 contributo fisso + gelato in libertà.

Acquista i biglietti qui: bit.ly/Ispra2024