Cuggiono: Agorà motiva la decisione di sfiduciare il Sindaco Perletti

“Sabato abbiamo depositato, insieme ai gruppi consiliari Cuggionodemocratica, Prima Cuggiono e Castelletto, la mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco e della sua Giunta.

La motivazione per cui abbiamo deciso di aderire alla mozione, risiede principalmente nel fatto che in Consiglio Comunale la Sig.ra Sindaco e la sua coalizione non hanno più i numeri per governare. Infatti dopo aver tolto le deleghe all’ex Vice Sindaco Vener, e dopo il nulla di fatto al tavolo di trattativa per il reintegro dello stesso, il Sindaco non ha più la fiducia della sua maggioranza. Lo si è visto, in modo evidente, negli ultimi Consigli Comunali dove, su punti importanti come le variazioni di bilancio, i componenti della maggioranza, “Prima Cuggiono e Castelletto” hanno votato contro, vanificando i provvedimenti.

D’altro canto, è sempre apparso evidente che la coalizione di Centro destra si è costituita “ contro qualcuno” e non per portare a compimento un vero progetto amministrativo. Il nostro gruppo, essendo vera forza civica, da subito ha dichiarato di essere sì opposizione, ma non per contrapposizione ideologica, ma propositiva e attenta al bene del paese sostenendo quei provvedimenti che andavano in quella direzione.

Il caso Largo Borghi, che torna in questi giorni di grande attualità, ne è la dimostrazione, l’incapacità di fare squadra, la mancanza di una visione a lungo termine e una progettualità miope hanno sancito la fine di questa amministrazione. Certo, la parola fine dovrà essere messa solo dopo la votazione in Consiglio Comunale, ma pare del tutto evidente che se così non fosse, sarebbe davvero un tirare a campare e un attaccamento alle poltrone.