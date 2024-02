In scena da sabato 10 febbraio la Trilogia della Confessione, spettacolo liberamente tratto da “La confessione” di Walter Manfrè

Milano – Sabato 10 febbraio 2024 presso la Basilica di Santo Stefano (MI) alle ore 16.30 prima nazionale della compagnia O.M.T. – Officina Manutenzione Teatrale – dei primi due Atti della Trilogia della Confessione, spettacolo liberamente tratto da “La confessione”di Walter Manfrè.

Il progetto, nato durante la pandemia, vuole rispondere al bisogno, che è stato avvertito da tutti, di vicinanza e intimità, di comunione con l’Altro. Per questo motivo le Acli Milanesi hanno aderito con entusiasmo al progetto e hanno voluto esserne partner e promuovere insieme a O.M.T. lo spettacolo.

La volontà è stata quella di abbattere la prossemica teatrale convenzionale tra spettatore e attore, per lasciarsi sorprendere dal calore e dalle potenzialità della relazione umana.

Una realizzazione scenica molto intima e privata dove il confine tra attore e spettatore è in continua trasformazione.

Il rivoluzionario testo di Walter Manfrè, “La Confessione”, è la fonte originale dalla quale sono stati liberamente ispirati i monologhi che O.M.T. porta in scena nei primi due appuntamenti della sua trilogia.

Il terzo appuntamento invece, Atto pubblico, scaturisce da un’esperienza di scrittura originale della compagnia, che raccoglie la riflessione alla base de “La Confessione” e la fa propria nella conclusione di questo evento in tre parti.

Lo spettatore, nei primi due appuntamenti, Atto Intimo e Atto Privato, assisterà singolarmente ai monologhi degli attori venendo personalmente coinvolto nella condivisione irriverente delle storie ribelli, cupe e dolorose dei peccatori.

Programma degli spettacoli:

● Atto intimo e Atto privato: Sabato 10 febbraio dalle 16:30 alle 22:00, su prenotazione, Basilica di Santo Stefano Maggiore, Milano

● Atto pubblico: Sabato 24 febbraio ore 21:00, ingresso a offerta libera Cineteatro Maria Regina Pacis, Via Emanuele Kant 8 Milano

Importante: per i primi due atti l’ingresso sarà libero ma con prenotazione obbligatoria su turni di un’ora ciascuno a partire dalle 16:30 e fino alle 22:00, con al massimo 11 persone per turno. Per la prenotazione, consultare il sito www.associazioneomt.it. Per il terzo atto l’entrata sarà senza prenotazione fino a esaurimento posti con offerta libera. PER LA DELICATEZZA DEGLI ARGOMENTI TRATTATI SI CONSIGLIA LA VISIONE, SOLO PER “ATTO INTIMO” E “ATTO PRIVATO”, AD UN PUBBLICO ADULTO.