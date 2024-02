PD Est Ticino: Luca Rondena eletto nuovo Coordinatore di Zona

Nel fine settimana i direttivi e gli eletti dei Circoli del Partito Democratico della Città Metropolitana di Milano si sono riuniti per eleggere i nuovi coordinatori delle Zone, che d’intesa con la Segreteria e la Direzione milanese, rappresentano il livello di indirizzo e coordinamento dell’iniziativa politica e organizzativa degli ambiti territoriali che le compongono.

I Circoli PD dell’Est Ticino, zona di 25 comuni dell’area del magentino-abbiatense, hanno eletto all’unanimità come Coordinatore di Zona Luca Rondena, Segretario PD Magenta dal 2018 al 2023 e Consigliere Comunale dal 2020. Da temi cruciali – e sovracomunali – come sanità, mobilità, scuole e infrastrutture, a sfide importanti per la vita delle nostre comunità come le prossime elezioni amministrative ed europee, il Partito Democratico è attivo e presente, al servizio del bene comune.