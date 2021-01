Uno degli aspetti più complicati della professione giornalistica sono le querele, spesso immotivate, che riceviamo.

L’altro giorno siamo stati contattati dai Carabinieri di Magenta che ci avvisavano di una remissione di querela.

Mi sono presentato in caserma e ho accettato la remissione. Siamo convinti che le querele pretestuose e le minacce di querela non risolvono nulla.

Solo il dialogo può farci arrivare ad un incontro e così è stato.