Milano: inaugurazione BICIPLAN CAMBIO il 6 Luglio

Sabato 2 luglio la Città metropolitana di Milano inaugura il primo tratto della linea 6 del Biciplan Cambio (https://www.cittametropolitana.mi.it/infrastrutture/viabilita_mobilita/cambio/), la pista ciclabile che collegherà Milano all’Idroscalo. In occasione di questo evento, ci sarà una biciclettata, con partenza alle ore 9 dal parcheggio tra via Tucidide e via Cavriana, alla volta dell’Idroscalo. Ci saranno anche le campionesse di ciclismo Prisca Savi, Valentina Basilico e Giorgia Dioguardi del team BePink, associazioni di appassionati e numerosi amministratori locali. Tutti sono invitati. In allegato il Save the date. Qui il link per iscriversi alla biciclettata: http://ow.ly/ISrM50JhqUb . Alle ore 11 circa, in prossimità di GUD (vicino all’ingresso est), vi sarà un punto stampa.

