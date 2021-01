Infortunio sul lavoro a Casorezzo: operaio finisce in ospedale con il codice giallo

Un altro incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Casorezzo. Un operaio stava svolgendo alcune mansioni in una ditta di Arluno, quando un oggetto staccatosi dalla sede gli è finito in testa. L’uomo è successivamente caduto riportando un’ulteriore ferita.

Soccorso da un equipaggio della Croce Azzurra di Buscate inizialmente uscito con il codice rosso della massima urgenza è stato poi trasferito, in codice giallo, al pronto soccorso del Fornaroli. La dinamica dell’infortunio è al vaglio delle autorità competenti.