Hafiz Dildar: Non siamo ascoltati dall’amministrazione Castanese”

Hafiz Dildar mi ha scritto un whatapp. qui il testo del comunicato: “Buongiorno, parlo come segretario della mia Associazione Culturale Madni, in merito al comportamento di questa amministrazione comunale incapace, che dopo due sentenze a favore della mia associazione per realizzare un centro culturale madni in via friuli. Hanno deciso di andare al consiglio di stato. È un comportamento pessimo nei confronti di tutti cittadini castanesi che pagano e paghiamo le tasse e i soldi inveci di utlizzarli per la nostra città Castano Primo e per i cittadini in dificoltà, continuano a sprecarli sulle cause. ( È facile buttare soldi quando non sono i propri ma dei altri ) il loro comportamento ci obbliga di sprecarli altri soldi per le cause inutili.

Noi siamo quasi pronti per inizio lavori, si come i contratti firmati con le imprese nel passato sono scaduti, allora ci è voluto un po per rinnovarli e riprendere i lavori. Ripeto mi dispiace molto per questa amministrazione incapace di gestire queste situazioni. Ricordo a tutta la cittadinanza che abbiamo fatto tutto fino ad oggi rispettando le normative e continueremo sempre così”.

Un Messagggio chiarissimo che impone, l’Associazione Madni a un altra lotta legale? noi siamo qui in attesa!