Alla festa dedicata allo sport scende in campo anche Cerba HealthCare Italia

MILANO – Sport, salute, valori positivi. Dove ci sono questi elementi c’è anche Cerba HealthCare Italia. Cerba, gruppo attivo nel nostro Paese con più di 400 centri medici, supporta Cupra Ghost Padel – Darsena Derby, l’evento che da venerdì 22 a domenica 24 settembre a Milano accende i riflettori su Ghost Padel, una versione più spettacolare del padel dalle regole innovative e coinvolgenti: su un playground allestito sull’acqua dal grande effetto scenico si sfideranno personaggi dello spettacolo e leggende rossonerazzurre e gli sportivi accomunati da una passione condivisa.

Parte del ricavato della manifestazione, organizzata da AKA4 e First Class PR, sarà devoluto al progetto “Io Tifo Positivo” di Comunità Nuova onlus, dedicato alla diffusione dei valori dello sport fra le giovani generazioni.

«Lo sport è salute e ha un impatto sociale positivo e preziosissimo: questo è il messaggio che da sempre siamo impegnati a sostenere – spiega Stefano Massaro, CEO di Cerba HealthCare Italia –. Abbiamo deciso di supportare l’evento Ghost Padel perché riesce a trasmettere i valori positivi dello sport. Per noi è positivo che l’evento abbia un’attenzione particolare per l’iniziativa “Io Tifo Positivo”, incentrata sull’educazione di bambini e ragazzi al rispetto reciproco, alla sana competizione e al tifo pulito. Siamo quindi orgogliosi di partecipare e lo faremo attivamente».Sabato 23 settembre alcuni player appartenenti all’azienda (incluso il CEO Stefano Massaro) scenderanno in campo, nel solco di una tradizione che spesso e volentieri vede rappresentanze Cerba HealthCare partecipare direttamente a manifestazioni sportive.

Cerba HealthCare Italia è un punto di riferimento per la medicina sportiva. Oltre a supportare gli atleti di ogni livello con le certificazioni di idoneità sportiva agonistica e non agonistica, offre visite, consulenze, esami e soluzioni per migliorare l’allenamento, le performance e soprattutto salute e benessere. «Grazie ai nostri centri di medicina dello sport – spiega Laura Daturi, Regional Executive Officer Lombardia di Cerba HealthCare Italia – possiamo assistere gli atleti in settori specializzati come scienza dell’alimentazione, integrazione alimentare, fisiologia dell’esercizio, cardiologia, ponendo sempre la massima attenzione ad ogni aspetto della prevenzione. Con numerose strutture presenti in Lombardia e in altre regioni italiane, assicuriamo i nostri servizi a migliaia di pazienti di ogni età, disciplina e livello di preparazione sportiva».

Cerba HealthCare Italia – Parte di un gruppo internazionale dedicato alla diagnostica ambulatoriale e alle analisi cliniche presente in 47 nazioni, Cerba HealthCare Italia è specializzata nei settori dei laboratori analisi, medicina dello sport, medicina del lavoro, radiologia, poliambulatori e service lab. Nel nostro Paese conta oltre 2.000 addetti, più di 400 tra centri medici e di prelievo, 34 laboratori. Ogni anno esegue più di 25 milioni di esami e offre i suoi servizi a oltre 6 milioni di pazienti. www.cerbahealthcare.it