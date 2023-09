AMAGA: ‘ULTERIORE PASSO DI CRESCITA DELLA NOSTRA AZIENDA. UNA REALTA’ MODERNA, SEMPRE PIU’ AL SERVIZIO DEL TERRITORIO E DEL SUO SVILUPPO’.

ABBIATEGRASSO – Molto più di una ‘Multi Utility’. Un’Azienda sempre più al servizio dei suoi cittadini ma anche e soprattutto, più in generale, del territorio e delle sue imprese.

AMAGA SpA sta letteralmente cambiando pelle, ampliando le sue competenze nel segno dell’innovazione e tagliando traguardi importanti che danno piena concretezza a queste parole.

L’ultimo in ordine di tempo riguarda il fatto di essere diventata a tutti gli effetti una ‘STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA’.

“E’ un obiettivo prestigioso – dichiara il Presidente Piero Bonasegale – e di cui andiamo legittimamente orgogliosi.

Perché la nostra Azienda segue le indicazioni che arrivano in materia di Codice degli Appalti e, più ancora, quella che è la volontà del Legislatore tesa a semplificare e velocizzare questo genere di procedure”.

Ma veniamo a vedere più nel dettaglio in che cosa consistono queste “qualificazioni” di cui la Multi Utility Abbiatense è in possesso dal 30 Giugno scorso.

In particolare, c’è da rimarcare come il nuovo Codice degli Appalti abbia introdotto alcune modifiche di rilievo per le operazioni superiori ai 500 mila euro.

AMAGA SpA , in questa direzione, è riuscita ad ottenere due riconoscimenti di rilievo: il primo che la autorizza ad agire come Stazione Appaltante nel settore Lavori per importi fino al milione di euro (categoria L3), il secondo riguarda appalti di servizi e forniture dal valore economico illimitato (categoria SF1).

“Si tratta non solo – continua il Presidente Bonasegale – di un aiuto fattivo per l’economia del territorio, ma più ancora dimostra il ‘know how’ sempre più di livello che è presente in seno alla nostra Azienda”.

AMAGA SpA, infatti, nel condurre queste procedure che la vedono nella condizione di poter agire in totale autonomia, a dimostrazione delle professionalità di cui è in possesso, è in grado di affiancare enti o altre aziende pubbliche nell’espletamento delle procedure di gara per l’esecuzione di appalti pubblici svolgendo un’attività di servizio con un ritorno economico, previa stipula di apposita convenzione.

“Tutto questo – conclude Bonasegale – a dimostrazione del costante impegno e attenzione che la nostra Azienda dedica all’ambito della formazione. Investire in formazione è strategico non solo perché significa ampliare le competenze dei propri collaboratori quindi della Società, aspetto fondamentale che consente a chi lavora per AMAGA SpA di essere ancor più motivato.

Investire in formazione – ripete il Presidente Bonasegale – è lungimirante perché contribuisce a creare attaccamento all’Azienda e senso di appartenenza, oltre che uno spirito di squadra che rappresenta il vero valore aggiunto anche e soprattutto in riferimento ad un percorso di crescita e valorizzazione delle persone verso il quale siamo tutti costantemente impegnati e determinati”.