AMAGA AD ECOMONDO AL FIANCO DI ARERA E DEI MASSIMI ESPERTI NAZIONALI PER DISCUTERE DI ‘UNBUNDLING CONTABILE’ NEL SETTORE RIFIUTI

ABBIATEGRASSO – – Una delegazione di Amaga SpA ha partecipato nei giorni scorsi all’ormai consolidata rassegna nazionale Ecomondo svoltasi al centro Expo di Rimini.

E’ stata un’occasione preziosa di dialogo e confronto rispetto alle ‘best practices’ in essere nel campo delle Utility.

La nostra Società ha preso contatto con gli ultimi e più attuali percorsi di innovazione avviati nel proprio comparto.

Ma soprattutto Amaga SpA è stata chiamata con il dottor Fabrizio Ciarletta direttore amministrativo e finanziario – ed è un motivo di legittimo orgoglio – come relatrice qualificata al convegno organizzato da SOFTline che ha avuto come suo ‘focus’ il tema dell’unbundling contabile dei rifiuti.

Si tratta del principio della separazione tra le diverse attività di imprese multiservizi con la finalità di impedire o limitare la creazione di sussidi incrociati, che possano ostacolare l’entrata di nuovi concorrenti sul mercato di uno specifico servizio e di assicurare un flusso informativo certo, omogeneo e dettagliato circa le componenti economiche e patrimoniali delle diverse attività regolamentate dalle specifiche Autorità di settore.

Amaga SpA ha avuto così modo di interloquire con soggetti di primo livello come ARERA (L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente). La partecipazione a questo panel con i massimi esperti del settore, ribadisce il livello di competenza e di autorevolezza riconosciuto alla nostra Azienda in ambito nazionale.

Ecomondo ha rappresentato, quindi, un ulteriore momento di crescita e raccolta di nuovi stimoli per una realtà che vuole essere sempre più moderna e capace di intercettare esigenze e bisogni dei cittadini, in un contesto- quello dei servizi di pubblica utilità- in rapido e vorticoso mutamento.