A Turbigo rubano dappertutto

Turbigo è sotto l’incubo dei ladri che arrivano a rubare dappertutto. Chi scrive è stato derubato nella notte del XXV aprile 2024 mentre dormiva tranquillamente nel suo letto, ma prima ancora i soliti ignoti erano entrati nelle case delle figlie. In un caso (estivo, casa vuota per ferie) si erano sollazzati addirittura gustandosi il grana e lasciando la crosta sul tavolo. Quella del ‘grana’ deve essere una passione perché il furto dell’altro giorno, oltre ai valori scovati e rubati, ha visto prelevare dal frigor anche i pacchetti sottovuoto del famoso formaggio padano.

Passano sempre dall’interno dei cortili, mai dalle porte che si affacciano alle strade pubbliche e rovistano nella ricerca della cassaforte e intanto prelevano tutto quanto trovano (oro, argento, soldi, ma anche capi di vestiario).

Abbiamo memoria di furti in Via Volta, Via Pasubio, Via Fredda, Via Gorizia, Via Monte Nero, Via Giulio Cesare e via dicendo.

Nei giorni successivi i ‘poveri’ malcapitati, con la paura che gli attanaglia la vita, decidono di mettere gli antifurti, sbarre alle finestre, tutto per cercare di resistere all’assalto continuo di questi ladri che preparano i furti con grande professionalità. Nell’ultimo, di qualche giorno fa, hanno curato i proprietari intenti a uscire per andare a fare la spesa all’U2 (non hanno messo l’antifurto perché sarebbero ritornati ‘subito’ – dimenticanza fatale!) e in un’oretta i ladri sono entrati in casa, hanno rovistato dappertutto e rubato tutto il possibile. Hanno lasciato la ‘fede’ perché essendo datata e con inciso il nome sarebbe stato pericoloso venderla il ‘Compro Oro’ dove sono molto attenti a questi dettagli.

Parecchi derubati non fanno più nemmeno la denuncia proprio perché non serve a niente se non si è assicurati.

