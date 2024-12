Paolo Ricotti, riconfermato alla guida del Patronato nazionale Acli

Milano, 16 dicembre 2024 – Lo scorso 14 dicembre il Consiglio Nazionale delle ACLI ha eletto Emiliano Manfredonia Presidente nazionale dell’associazione. Nella stessa occasione Paolo Ricotti, milanese residente ad Abbiategrasso da più di 15 anni, è stato riconfermato quale componente della Presidenza Nazionale ACLI nonché Presidente Nazionale del Patronato ACLI.

«In un momento in cui la Pubblica Amministrazione è sempre più convinta di potersi rapportare direttamente con i cittadini in modo disintermediato e negando ogni contatto umano – ha affermato Ricotti, commentando la rielezione – è invece fondamentale il lavoro che come Patronato ACLI svolgiamo quotidianamente per “trasformare i diritti in pane”. Ogni giorno, nella nostra sede di Corso San Pietro ad Abbiategrasso, così come in 600 uffici in Italia e in 21 Paesi del mondo, dal Cile all’Australia, dal Canada all’Ucraina, diamo consulenza a chi ha dubbi o problemi relativamente alla propria posizione previdenziale e assistenziale, ai contratti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali».

Il Patronato ACLI ogni anno incontra più di 2.000.000 di persone, cui garantisce ascolto e risposte competenti, offrendo non un servizio ma una tutela a lavoratori e famiglie.