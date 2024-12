Una carica di 400 Babbi Natale invade Busto Garolfo

Il Natale è iniziato di corsa a Busto Garolfo, con 400 babbi natale che hanno percorso le strade di questo paese della bassa lombarda. Una marea rossa e bianca, formata da grandi e piccini, ha sfilato per le vie principali, suscitando sorrisi, fotografie, riprese ad ogni angolo. Presente anche il vice sindaco di Busto Garolfo e alcuni rappresentanti della giunta locale.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Running Bustese, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Busto Garolfo, della Pro Loco e del sostegno della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate e con il suo braccio operativo Ccr Insieme Ets, è stata un successo. La nebbia non ha fermato gli improvvisati Babbi Natale, che con le scarpe da corsa ai piedi hanno percorso le vie del paese. L’evento ludico-motorio prevedeva due tracciati, uno di 6 km aperto anche a Nordic Walking e camminatori, e una Family Run di 3 km, perfetta per le famiglie.

“E’ stato un anticipo delle feste natalizie”, ha commentato Roberto Scazzosi, il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. “Con uno spirito sano di condivisione e di amicizia c’erano famiglie giovani, meno giovani, chi camminava, chi correva, in una logica non solo agonistica e competitiva, ma anche partecipativa, di amicizia”.

Nella sei chilometri a classificarsi al primo posto è stato Alessi Fitsum Giacomo dell’Atletica Ravello davanti ad Andrea Borghi dell’atletica San Vittore Olona e Samuel Busti della Free Runner Busto Arsizio. In campo femminile Olivia La Rosa si è aggiudicata il primo posto seguita da Monica Vazzana.

L’evento ha permesso anche di riscoprire le vie storiche e le radici di Busto Garolfo, un paese le cui origini risalgono a molti secoli fa. Documenti storici attestano la presenza del borgo già nel Medioevo, ma le prime tracce di insediamenti umani nella zona risalgono all’epoca romana. Il nome “Busto” deriva probabilmente dal termine latino “bustum”, che indicava un luogo di sepoltura, mentre “Garolfo” potrebbe riferirsi a un antico proprietario terriero. Qui l’economia da contadina nel tempo è diventata industriale, qui oltre 125 anni addietro è nata la banca di credito locale, la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, che, non solo ha sostenuto l’iniziativa insieme al suo braccio operativo, che si occupa della mutua di comunità dei soci, Ccr Insime Ets, ma che da oltre un secolo contribuisce al benessere dell’economia e delle famiglie.

“Voglio ringraziare tutti quelli che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento”, ha detto Paolo Sangregorio, presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Running Bustese, ideatrice dell’evento. “La macchina organizzativa ha visto lavorare una settantina di persone: la Pro Loco, l’amministrazione comunale, la protezione civile, il Milan Club, la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate che ci ha sostenuto, in tanti ci hanno dato una mano.

Appuntamento a dicembre 2025 per la seconda edizione della Babbo Running a Busto Garolfo”