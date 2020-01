Cuggiono: Perletti difesa su largo F.lli Borghi dall’attuale amministrazione (o quel che ne rimane)

Comunicato stampa

Leggere certe dichiarazioni da parte dei tre consiglieri di maggioranza della lista ‘Prima Cuggiono e Castelletto’ ci lascia del tutto basiti, dopo mesi passati nel tentativo di ristabilire un clima sereno e collaborativo per il bene del nostro paese.

In particolare, in merito alla riqualificazione di Largo F.lli Borghi:

– Il progetto iniziale ha subito delle modifiche non sostanziali, anche su indicazione dei cittadini, nel corso di questi mesi che hanno reso necessario il passaggio in commissione paesaggistica ed in sovrintendenza, allungando di conseguenza i tempi tecnici per la realizzazione. Teniamo a precisare che la ‘mancanza di condivisione’ tanto sbandierata dai consiglieri, non corrisponde alla verità poiché vi è la corrispondenza ufficiale e le riunioni di maggioranza che attestano il contrario con l’avvenuta condivisione delle informazioni e la loro finalità.

– Leggiamo inoltre che le problematiche sorte dopo i lavori di riqualificazione di Largo F.lli Borghi siano il motivo per cui l’ex-Vicesindaco sia stato sollevato dal suo precedente incarico: purtroppo la realtà parla di numerosi richiami a seguito di leggerezze e mancanze amministrative oltre che a discutibili posizioni assunte sia in Consiglio comunale che nei rapporti con la stampa locale.

– La riqualificazione in oggetto rientra in un intervento più ’ampio di riorganizzazione della viabilità’ come ribadito in delibera e lo dimostra il fatto che dopo lo studio e le proposte avanzate dall’Amministrazione è stato affidato un incarico esterno per stilare un nuovo piano viabilistico comprendente anche percorsi ciclo-pedonali che verrà presentato alla cittadinanza, inoltre ci preme sottolineare che a breve partiranno i lavori della circonvallazione.

L’amministrazione comunale