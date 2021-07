21 Sindaci sottoscrivono una lettera per salvare l’ospedale di Cuggiono

La missiva firmata da tutti i quasi tutti i Sindaci dell’altomilanese e alcuni del legnanese indirizzata a:

Egr Avvocato Attilio Fontana

Presidente Regione Lombardia

Gent.ma dott.ssa Letizia Brichetto Arnaboldi Moratti

Vice Presidente Regione Lombardia e Assessore al Welfare

Egr dott. Fulvio Odinolfi

Direttore Generale ASST Ovest Milanese

ve la proponiamo per intero qui:

Oggetto: Ospedale di Cuggiono

Con la presente vogliamo evidenziare come le recenti dichiarazioni di alcuni Consiglieri Regionali e componenti della III Commissione permanente Sanità e politiche sociali, abbiamo lasciato stupiti e sconcertati i Sindaci del territorio. In particolare ci riferiamo alle affermazioni rilasciate durante un incontro organizzato dalla Consulta dell’Ospedale di Abbiategrasso il giorno 30 giugno 2021 e riportate dai settimanali Settegiorni e Ordine e Libertà del 2 luglio 2021, in articoli in modo virgolettato: “….. sull’ospedale vorrei ragionassimo circa la possibilità di sacrificare Cuggiono, facendolo diventare un presidio così da poter trasferire risorse su Abbiategrasso.”

Non è nostra intenzione porre alcun impedimento alla crescita o al mantenimento della struttura ospedaliera di Abbiategrasso e contrapporre, in una sorta di rivalità, le due strutture, ma riteniamo fondamentale sottoporre alla Vostra attenzione l’importanza dell’ospedale di Cuggiono quale riferimento di tutto l’ambito territoriale dell’ASST Ovest Milanese.

L’ospedale di Cuggiono ha assunto negli ultimi anni, e sino all’inizio della pandemia da Covid19, grazie alla progettualità, competenza e professionalità del personale medico, infermieristico e tecnico, un importante ruolo sia con riferimento alle attività ambulatoriali ma soprattutto per quanto concerne le attività svolte nel blocco operatorio riguardanti diverse migliaia di interventi annui, dimostrando ulteriormente come la sanità pubblica possa essere efficace, efficiente e

vicina al territorio.

L’operatività acquisita dall’ospedale di Cuggiono, non è stata e non è assolutamente in contrapposizione o in concorrenza a quanto svolto nelle altre strutture ospedaliere dell’ASST, anzi dovrà continuare ad essere complementare e sinergica con gli altri presidi ospedalieri, come lo è stata nel periodo pre-Covid e come è ben dimostrato dagli investimenti in termini economici ma soprattutto di personale sulla struttura ospedaliera di Cuggiono.

Tali attività, causa pandemia, hanno subito la totale interruzione anche in conseguenza del trasferimento di personale, soprattutto personale anestesista, presso altre strutture ospedaliere, attività che parrebbe possa riprendere dal prossimo mese di settembre.

I sottoscritti Sindaci chiedono, con fermezza, che l’Ospedale di Cuggiono torni quanto prima a svolgere tutte le funzioni e le attività interrotte, reintegrando il personale trasferito, e affermano con forza che la tutela della salute non la si fa trasferendo competenze ad un ospedale depotenziando l’altro, bensì mantenendo e potenziando quanto di positivo si è costruito fino ad oggi consolidando l’attività sul territorio a beneficio dei nostri cittadini.

Non è nostra intenzione difendere l’ospedale di Cuggiono a prescindere o assumere posizioni contro l’ospedale di Abbiategrasso, ma riteniamo che in una Regione quale la Lombardia e in una situazione sanitaria ancora incerta per il perdurare della pandemia, che ha visto il protrarsi di centinaia di migliaia di interventi e visite specialistiche ambulatoriali, non può essere ulteriormente ridotto il diritto alla cura depotenziando le strutture ospedaliere pubbliche.

Ringraziando anticipatamente per la cortese attenzione, ed in attesa di cortese solerte riscontro si porgono i più cordiali saluti.

Firmato dai Sindaci

Giovanni Cucchetti Sindaco del Comune di Cuggiono

Sergio Calloni Sindaco del Comune di Arconate

Maria Pia Colombo Sindaco del Comune di Bernate Ticino

Fabio Merlotti Sindaco del comune di Buscate

Susanna Biondi Sindaco del Comune di Busto Garolfo

Roberto Colombo Sindaco del Comune di Canegrate

Giuseppe Pignatiello Sindaco del Comune di Castano Primo

Giuseppina Berra Sindaco del Comune di Cerro Maggiore

Paola Rolfi Sindaco del Comune di Dairago

Sara Bettinelli Sindaco del Comune di Inveruno

Lorenzo Radice Sindaco del Comune di Legnano

Carla Picco Sindaco del Comune di Magnago

Massimo Cozzi Sindaco del Comune di Nerviano

Roberto Cattaneo Sindaco del Comune di Nosate

Gilles Andrè Ielo Sindaco del Comune di Rescaldina

Giorgio Braga Sindaco del Comune di Robecchetto con Induno

Walter Cecchin Sindaco del Comune di San Giorgio su legnano

Daniela Maria Rossi Sindaco del Comune di San Vittore Olona

Cristian Garavaglia Sindaco del Comune di Turbigo

Arconte Gatti Sindaco del Comune di Vanzaghello

Alessandro Barlocco Sindaco del Comune di Villa Cortese

ospedale cuggiono LETTERA PROTOCOLLATA