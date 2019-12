Legge di stabilità 2020-2022, Silvia Scurati (Lega): “Azzerata IRAP per aziende protagoniste rigenerazione urbana”

Riceviamo e Pubblichiamo

Milano, 16 dicembre 2019. “Azzeramento dell’IRAP per nuove microimprese, piccole e medie imprese che si insediano in ambiti di rigenerazione urbana”. Lo prevede l’emendamento presentato dal consigliere regionale della Lega, Silvia Scurati, alla Legge di Stabilità 2020-2022 in discussione oggi al Pirellone.

“Il provvedimento – afferma Scurati – riguarda le imprese già esistenti e quelle che si costituiranno nel prossimo triennio godendo così, in via sperimentale, di un’importante agevolazione fiscale a patto che si insedino negli ambiti e negli immobili individuati nella legge regionale sulla rigenerazione urbana approvata lo scorso novembre ovvero nelle aree dismesse, da bonificare, degradate, inutilizzate e sottoutilizzate”. “La Lombardia – prosegue Silvia Scurati – si conferma la regione italiana con l’apparato produttivo più robusto anche per quanto riguarda le piccole medie imprese detenendone la maggiore concentrazione in termini assoluti. Inoltre la nostra regione sta limitando la superficie urbanizzata rispetto a quella della popolazione: un fenomeno che riguarda oltre la metà dei suoi comuni. Coniugare due interventi di così forte portata è decisamente importante.” Silvia Scurati, in conclusione, ha ricordato come “l’aiuto concreto di agevolazione dell’IRAP per tre anni va nella direzione storica del consiglio della Regione Lombardia di non aumentare la pressione tributaria, introducendo l’azzeramento di un tributo quale incentivo del recupero di aree abbandonate. La misura non produce minori entrate per il triennio perché si tratta di una nuova base imponibile che risultando allargata potrà generare nuove entrate tributarie al termine della agevolazione introdotta”.