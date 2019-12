Magenta: Il Centro Didattico Milanta ETS invita alla social passeggiata serale di “Turisti nel nostro Territorio nella notte di capodanno”

Il Centro Didattico Milanta ETS invita alla social passeggiata serale di “Turisti nel nostro Territorio nella notte di capodanno” che dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno, e le numerose richieste di un’iniziativa analoga, giunge alla sua seconda edizione!

Questa passeggiata serale nasce con la volontà di fare dei doni a tutti coloro che vi parteciperanno:

Il dono del tempo da trascorrere insieme e in allegria.

Il dono dei contenuti artistico e culturale di eccezione.

Il dono della gratuità.

Ci si troverà di fronte alla biblioteca di Magenta alle 22:30; lí raccoglieremo ciò che ciascuno (per quanto gli è possibile) avrà portato per la condivisione di un momento conviviale allo scoccare della mezzanotte. Panettoni, pandori e bottiglie di spumante verranno portati a destinazione nel cortile che ci vedrà ospiti per il brindisi di mezzanotte.

Alle 22:45 partirà la nostra passeggiata per le vie della città: il tema sarà “Magenta nel Seicento”.

Per quale ragione abbiamo scelto proprio questo secolo?

Il motivo è ben preciso: quattrocento anni fa, la sera del 31 dicembre 1619, il Re di Spagna Filippo III concesse il borgo di Magenta in feudo a Luigi Melzi e così la sua famiglia, per oltre due secoli, amministrò con prudenza e lungimiranza la nostra città.

Non potevamo non celebrare questa storica ricorrenza!

Percorreremo tutte le vie della Magenta del Seicento, facendo tappa davanti alle principali case da nobile: si tratterà di brevi soste dove racconteremo la storia locale, gli aneddoti, le curiosità e leggeremo alcuni testi antichi e documenti storici.

Alle 23:45 circa, arriveremo nel cortile (che rimane top secret) e lì inizieremo il conto alla rovescia per prepararci al nuovo anno.

Al termine del brindisi non è previsto il ritorno in gruppo al punto di partenza. Di conseguenza ciascuno vi si potrà recare in autonomia.

Come sempre la partecipazione a tale iniziativa è libera e sotto la responsabilità di ciascuno, nel rispetto delle norme previste per i pedoni dal codice della strada.

Non occorre iscrizione né prenotazione, ma è sufficiente presentarsi nel punto e all’orario indicati.

Valentina Milanta