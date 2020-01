Incredibile dirlo, ma provate a cercare Via Pretorio su Google Maps, non esiste! Siamo nell’era della Tecnologia, e una via in centro a Magenta, dimenticata dall’aministrazione, viene boiccottata da quello che è il motore di ricerca più potente! Il degrado nel centro della città.

CAM ringrazia chi ha voluto donare un albero di Natale per abbellire la via. Ho magari ha semplicemnte scambiato la via per una discarica? (Foto di Copertina)

Le foto: