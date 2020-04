L’allarme è scattato per una persona caduta accidentalmente e rimasta intrappolata nella sua abitazione. Sono intervenuti i pompieri, mentre la persona infortunata è stata a accompagnata al pronto soccorso per le medicazioni del caso. Anche questo intervento, come tutti quelli di questi giorni, è avvenuto con l’uso dei dispositivi di protezione che i soccorritori indossano per cautelarsi dai rischi di contagio.

Magenta: Vigili del fuoco, Ambulanza e Carabinieri in via Garibaldi oggi pomeriggio.