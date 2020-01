Polizia Locale di Boffallora, Trezzani ringrazia i due Agenti premiati da Regione Lombardia con Croce e Nastrino per meriti speciali

Milano, 20 gennaio 2020 – “Sono particolarmente orgoglioso degli agenti di Polizia Locale Andrea Ramazzotti e Antonio Damiano del Comando di Boffalora Sopra Ticino che oggi, in occasione di San Sebastiano santo protettore della polizia locale, hanno ricevuto dalle mani dell’Assessore regionale alla sicurezza Riccardo De Corato la Croce e il Nastrino per meriti speciali”. A dirlo è Curzio Trezzani (Lega), Presidente della Commissione Cultura del Consiglio regionale della Lombardia, già sindaco di Boffalora, presente alla cerimonia di premiazione al Castello Visconteo di Pavia. “Insieme al primo cittadino di Boffalora, Sabina Doniselli, mi ha fatto molto piacere – ha aggiunto Trezzani – essere presente al riconoscimento del valore dei nostri due agenti, che ora Regione Lombardia premia ufficialmente come simbolo di professionalità e dedizione al proprio lavoro. Il loro intervento tempestivo ed efficace nell’aprile del 2018 permise di salvare la vita di una donna, il nostro grazie non va solo a questo singolo episodio ma è rinnovato quotidianamente per tutto ciò che fanno per la nostra comunità”.

