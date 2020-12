Successo per il Guado di Robecchetto nella classifica FAI: ben 675 voti raccolti (Video)

La Cascina del Guado di Robecchetto con Induno ha raccolto ben 675 voti nella classifica finale dei luoghi del cuore FAI, il fondo Ambiente Italiano. Classificandosi al 372° posto a livello nazionale. “Ringrazio tutti coloro che hanno votato – ha detto Francesco Oppi – in soli 12 giorni, hanno fatto un miracolo paragonabile a quelli che faceva Senna quando partiva negli ultimi posti e vinceva”. La cascina Guado è qualificata come “storica del territorio Lombardo”, facente parte del patrimonio culturale e paesaggistico rappresentato dai nuclei rurali e dal sistema delle cascine presenti sul territorio della valle del Ticino. Esso è, difatti, indicato tra i beni di rilevanza culturale della Regione Lombardia. “Questo è un luogo che svolge una pubblica funzione – aggiunge – accogliamo i cittadini con i nostri contenuti artistici e culturali, quindi necessita dell’aiuto di tutti. È un luogo storico importante. Questi voti ci incoraggiano e ci dicono che siamo sulla strada giusta. Pensate ai libri da sistemare, pensate al patrimonio culturale che custodiamo. Pensate al giardino, alle sculture di Luigi Grosso che necessitano di pulitura e manutenzione. Il Guado deve continuare a vivere come ha fatto negli ultimi 50 anni. C’è chi ha lavorato prima di me. La vicinanza dei sindaci ci rafforza, hanno contribuito tantissimo a questo successo invitando tutti a votare. Andremo avanti sempre a testa alta per difendere il valore degli artisti contemporanei, come difesa della cultura del territorio”.

