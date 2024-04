La fine dell’Amministrazione Braga-Colombo: Lega e Forza Italia scrivono…

ROBECCHETTO CON INDUNO – Alla “violenta pugnalata alle spalla” dell’ex sindaco Giorgio Braga, denunciata sul volantino di ‘Civitas’ è seguita l’arrivo della Commissaria Sabrina Pane. Il giorno dopo è arrivata la missiva di ‘Lega’ e ‘Forza Italia’ che augura buon lavoro alla Commissaria e punta l’indice accusatore sulla ex Amministrazione:

”Mettendo fine all’Amministrazione Braga-Colombo diamo inizio ad una nuova stagione che posa rimettere al centro il rispetto delle persone” cosa che sembrerebbe non sia avvenuta nella passata stagione politica. Ma il gioco politico che ci accompagnerà per tutto l’anno a venire porterà alla luce le vere questioni che hanno portato alla fine dell’Amministrazione.

