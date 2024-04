ROBECCHETTO CON INDUNO – In un ‘Comunicato stampa’ diffuso poco dopo le 9 si dice: “Nella mattinata del 2 aprile 2024, tutti i consiglieri di Minoranza (Andrea Francesco Nobili, Antonio Seminara, Francesca delle Stelle, Gabriele Marzorati) e quattro consiglieri comunali di maggioranza (Claudia Chiodini, Sofia De Dionigi, Marta Langé, Alessandro Mollica) hanno contestualmente rassegnato le loro dimissioni irrevocabili dalla carica di Consiglieri Comunali”. Ciò comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina di un Commissario Prefettizio.

LA MANIFESTAZIONE DI SFIDUCIA AL SINDACO was last modified: by