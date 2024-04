L’iniziativa in memoria di Giacomo Matteotti si terrà sabato 13 aprile alle ore 16,30 ai Molini Marzoli in via Molino, 2 a Busto Arsizio.

Il significato dell’iniziativa è di straordinaria importanza perché verrà ricordato il coraggioso democratico, caduto per mano fascista, che divenne martire e simbolo della lotta per la libertà, così come fu per Don Minzoni, Amendola, Gobetti, Gramsci, i fratelli Rosselli e tanti altri.

Verrà approfondita la figura articolata e interessante di Giacomo Matteotti e si parlerà dell’ultimo discorso alla Camera nel quale il deputato socialista, fra grida e minacce, contestò coraggiosamente la legittimità delle elezioni farsa del 1924, manipolate nei risultati e svoltesi sotto la pressione delle violenze fasciste.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Comitato provinciale per la Commemorazione di Giacomo Matteotti e con il Raggruppamento Alfredo Di Dio. Hanno aderito ANPI Cassano Magnago e molte Associazioni del territorio.

was last modified: by