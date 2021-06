Un secolo fa Rosetta Gagliardi, tennista, milanese, entrava nello Stadio Olimpico di Anversa portando lo stendardo dell’Italia, al fianco del grandissimo Nedo Nadi. Tra pochi giorni alla testa della squadra azzurra ai Giochi di Tokyo ci sarà Jessica Rossi, già olimpionica nel tiro a volo a Londra. Anche le loro storie sono state raccontate in ‘Portabandiere. Storie di donne a 5 cerchi’, edito da Urbone Publishing.

Le Olimpiadi sono l’evento sportivo più grande, famoso ed emozionante al mondo. E il collettivo ‘5 cerchi quante storie’ ha voluto celebrare le donne che ne hanno fatto e ne faranno parte, con una raccolta di “25 racconti + 1” su atlete olimpiche di ogni epoca, disciplina, nazionalità, vita.

Dalla torcia olimpica brandita da Anna Korakaki e Mizuki Noguchi a Olimpia. Dai salti per la storia di Alice Coachman alle evoluzioni eterne di Oksana Chusovitina. Dagli eleganti salti a cavallo della Principessa Anna d’Inghilterra alle corse contro il vento dell’algerina Hassiba Boulmerka. Dalla pongista Hend Zaza che ad appena 12 anni di età rappresentò la Siria a Tokyo 2020, alle otto edizioni dei Giochi di una fuoriclasse infinita come Josefa Idem. Che non è l’unica campionessa azzurra presente alla prossima competizione: ci saranno i piattelli della Rossi, e di Chiara Cainero e Diana Bacosi, le stoccate di Irene Camber e Antonella Ragno, le pedalate di Paola Pezzo, le tri-imprese di Nadia Cortassa, le lotte di Emanuela Pierantozzi.

Ci sono tante altre storie da scoprire. Il libro è ordinabile direttamente sul sito dell’editore Urbone Publishing, su tutti i principali portali di e-commerce, e sugli scaffali delle librerie, anche tramite il distributore Fastbook.

Il collettivo di autori ‘5 cerchi quante storie’ è composto da: Micaela Comasini, Beppe Giuliano Monighini, Federica Palman, Sandro Ros e Nicolò Vallone.

‘Portabandiere. Storie di donne a 5 cerchi’, storie di vita raccolte in un libro collettivo su atlete olimpiche di ogni epoca was last modified: by