CULTURA – Sabato 25 gennaio l’incontro su William Congdon organizzato dal Centro Culturale Don Cesare Tragella

Magenta – In occasione della Giornata della Memoria il Centro Culturale Don Cesare Tragella organizza un incontro dal titolo “Ho visto il male”- Testimonianza personale ed artistica di William Congdon, per sabato 25 gennaio ore 17.30 presso la Sala Consiliare (via Fornaroli 30) a Magenta.

Rodolfo Balzarotti responsabile scientifico della William Congdon Foundation, che darà voce all'esperienza umana ed artistica del pittore americano che ha vissuto l'inferno del campo di concentramento di Bergen Belsen (maggio 1945) fino alla conversione al cristianesimo. All'incontro interverrà

Chi è William Congdon.

William Congdon è un pittore americano. Arruolatosi nei servizi sanitari dell’esercito americano, Congdon fu tra i primi, nel maggio del 1945, ad entrare nel lager di Bergen Belsen, rimanendone segnato per sempre, nell’animo come nello sguardo. Sguardo d’orrore, di compassione e d’amore. All’epoca William si era già fatto conoscere e apprezzare come pittore. Ma tornato a casa, più nulla fu come prima. Un’irrequietezza continuava a dominare la sua esistenza, un’ansia di nomadismo, di ricerca muoveva le sue gambe come il suo cuore e la sua tavolozza. Ha girato per l’Europa e ha vissuto a Venezia. Chiude la sua esistenza in un cascinale della Bassa a pochi chilometri da Milano, in cui il suo linguaggio pittorico trova maturazione e massima espressione.