Magenta – Anna: “Vivo al freddo ma a nessuno interessa”

Non è un articolo comico! Anzi, mi piace anagrammare il nome “CAM” non come “Corriere Altomilanese”, ma piuttosto come “CENTRO di ASCOLTO del MAGENTINO“. Sarà che la redazione si trova in centro a Magenta, sarà che la porta è sempre aperta a tutti, ma da quando ho aperto CAM sono centinaia le persone che venute a chiedere un’aiuto di qualsiasi tipo. Dove ho potuto, vagliando di volta in volta il problema, ho fatto quel che ho potuto. Ma non sono nessuno e tante volte è difficile anche per me risolvere certi problemi.

Non spetta di certo a me lodarmi… Non interessa a nessuno. Sono quà per denunciare un’altra vicenda umana incrociata sul mio cammino.

Di Anna c’eravamo già occupati nell’Ottobre del 2019 …. qui l’articolo dell’Ottobre del 2019:

Non sono presuntuoso, ma penso che il nostro articolo del 2019 abbia smosso qualche coscienza. Difatti, il tetto è stato riparato. L’allagamento ha comunque rovinato parte dell’appartamento e dei mobili. In questo periodo, Anna ha avuto problemi di salute e non ha potuto fare niente e oggi, che sono ritornato da lei per un saluto, ho trovato la stessa situazione che c’era in ottobre. Devo dire che, davanti a situazioni del genere, provo un vero disprezzo per l’animo umano, mi partono le “rotelle” e mi sento piccolo piccolo. Mi arrabbio e penso: “Viviamo in un mondo di “barlafus”, possibile che non sia possibile aiutare Anna? Valuto le ipotesi, mi si apre un flash (deformazione da fotografo).

Chiamo gli amici dell’Associazione Moschea Abu Bakar e chiedo loro un ascolto. Spiegata la situazione, il portavoce Munib Ashfaq mi risponde: “Non c’è problema, se possiamo aiutiamo volentieri la signora”.

Oggi mi hanno accompagnato per un sopralluogo nell’appartamento, hanno visto i lavori di ripristino da fare e, senza chiedere nulla in cambio, hanno deciso quando fare i lavori. Ringrazio io a nome di Anna, gli amici Pakistani per la loro solidarietà.

Però c’è un altro problema: si è rotta anche la caldaia!

Nel vedere i lavori che c’erano da fare, abbiamo notato che Anna si stava riscaldanto con una stufetta elettrica, cosi abbiamo scoperto che si è rotta anche la caldaietta. “Sono al freddo, ho solleccitato Aler per la riparazione, non mi rispondono nemmeno“. Da quello che abbiamo capito, vuoi anche per le difficoltà che Anna ha trovato in questo periodo, ha avuto qualche difficoltò con il pagamento dell’affitto “Sto piano piano sistemando la mia posizione debitoria, sto facendo quello che umanamente mi è possibile”. Aler si giustifica chiedendo a Anna i documenti di revisione annuale della caldaia. I documenti sono andati distrutti nell’allagamento dell’appartamento, quindi seconod Aler la cadaia non si può riparare.

io ci provo… “un idraulico che ripari la caldaia a Anna gratis esiste?”

Scusate, ma magari qualche anima buona esiste.

Qui il Video della nostra visita nell’appartameno di Anna:

PS. non ditelo a nessuno, volevo chiederlo ai leghisti magentini, ma sono impegnati con il “ramadam” pro Salvini, per solidarietà, ho evitato di chiamarli… non voglio che spendano le loro forze! lasciamoli su facebook a criticare!