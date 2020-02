MAGENTA – San Biagio: il Centro Culturale Don Cesare Tragella organizza il concerto di pianoforte

RICEVIAMO & PUBBLICHIAMO:

In occasione della festa di San Biagio il Centro Culturale Don Cesare Tragella ha organizzato il concerto di pianoforte “Il racconto di un’esperienza attraverso la musica classica” per sabato 1 febbraio alle 21.00 presso il Centro Paolo VI (via San Martino 13) a Magenta. Ingresso è gratuito.

Il concerto di pianoforte sarà tenuto da Don Carlo José Seno, sacerdote che fin da bambino era un “enfant prodige” del pianoforte. Diplomato al Conservatorio di Milano, con perfezionamento al Conservatorio nazionale superiore di musica di Parigi, era l’astro nascente del concertismo internazionale, il pupillo di mitici concertisti quali Vladimir Horowitz e Georges Czriffra. Produttori e case discografiche se lo contendevano perché vedevano in lui una vera star del futuro. Ma poi, improvvisa e inattesa arrivò la sorprendente svolta, il cambiamento, la vocazione.

Per seguire la sua vocazione era disposto a tutto “anche a sacrificare la musica” dice Don Carlo. Ma il cardinale Martini, arcivescovo di Milano quando venne ordinato prete gli suggerì di non abbandonare la passione per il pianoforte. Così, a poco a poco, nacque in lui una nuova forma di apostolato, attraverso concerti-spettacolo su temi spirituali o liturgici perché, come dice Don Carlo “La musica aiuta a capire e a creare quell’atmosfera di emotività che raggiunge il cuore”. I suoi “concerti testimonianza” sono ormai famosi ed il pubblico, costituito soprattutto da giovani, accorre sempre numeroso.