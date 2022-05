Nel parco di villa Terzaghi quasi cento ragazzi per la terza edizione della “Fontana Cross”

ROBECCO S.N. – Dopo due anni di attesa sabato mattina quasi un centinaio di ragazzi della scuola secondaria di primo grado “F. Baracca” di Magenta e “Don Milani” di Robecco sul Naviglio hanno partecipato alla terza edizione della “Fontana Cross”, la corsa campestre organizzata dall’IC “Carlo Fontana” in collaborazione con il Comune di Robecco, le Associazioni locali e l’Associazione genitori dell’istituto.

L’iniziativa era nata cinque anni fa ma il Covid aveva obbligato ad uno stop forzato. Sabato mattina sotto un caldo sole fin dalle prime ore, dopo una rinfrescata notturna, si è subito respirato entusiasmo.

Ad accogliere gli alunni c’era il Dirigente Scolastico Davide Basano che ha puntato il ringraziamento per la presenza sull’andare oltre la paura che ha caratterizzato gli ultimi due anni, per esserci con entusiasmo e amicizia. E i docenti di Scienze Motorie e Sportive della scuola “Baracca” e della “Don Milani” che prima dell’inizio delle batterie hanno accompagnato i gruppi lungo il percorso all’interno del parco ed effettuato una fase di riscaldamento.

Per le premiazioni è arrivato anche il sindaco di Robecco, Fortunata Barni, che ha sottolineato il grande valore della collaborazione sul territorio per la realizzazione di questi significativi eventi, in particolare ASD Casterno, Brontolo bike ASD, Gruppo Podistico Latigre, Tapascione Running Team.

Al termine della gara, i ragazzi si sono fermati al punto ristoro organizzato dalle Associazioni e dai Genitori dell’istituto.