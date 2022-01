L’associazione dei direttori dei centri commerciali: decreto Draghi chiarisca quali siano i negozi di beni essenziali.

riceviamo e pubblichiamo

Con la nuova stretta del Governo per arginare la diffusione Covid, dal 1° febbraio in tutti i negozi di prodotti non essenziali si potrà entrare solo con il green pass, ad esclusione degli alimentari, le farmacie, le edicole, i tabacchi e le librerie. E qui sta il punto, per entrare nel centro commerciale si deve mostrare di avere il Green Pass?

E’ una domanda cui risponde il vicepresidente di Adcc-Italia (Associazione dei Direttori dei Centri Commerciali) Gaetano Graziano.

“Con la nuova stretta che scatterà dal 1° Febbraio, sembrerebbe per ora, che non sia necessario un controllo del Green Pass all’ingresso del centro commerciale, in quanto è sempre consentito l’accesso se ci si deve recare presso gli alimentari, l’edicola o alla farmacia; comunque se il governo Draghi non chiarisce bene quali sono prodotti essenziali, ovvero in quali negozi si può entrare e quali no, si creerà una gran confusione ma soprattutto con gli ipermercati e supermercati in quanto o dovranno impedire l’accesso ai reparti di prodotti non essenziali oppure chiedere il green pass all’ingresso”.