Corbetta: LA CULTURA DEL BOSCO – Seconda Edizione del Bosco Eremo Locatelli

Tante le novità previste per questa nuova edizione, già conosciuta e apprezzata dalla comunità di Corbetta e non solo.

Torna al BOSCO EREMO LOCATELLI la seconda edizione “LA CULTURA DEL BOSCO”, che si snoderà nel cuore del bosco a partire da FEBBRAIO tutti i Venerdì e tutti i Sabato dalle 9.30 alle 19.30.

E’ una edizione che inevitabilmente fa i conti con le limitazioni dovute al Covid quindi per parteciparvi è necessario essere in possesso del green pass.

Il Progetto propone diverse attività prima che rincominci a rifiorire il Bosco e durante il suo meritato letargo, si accendono i riflettori sulla natura, il bricolage e la manutenzione delle aree verdi, dal piantare i fiori al seminare, al ridipingere mobiletti, al tagliare la legna; a tutto questo e non solo si affianca l’attenzione alla convivialità e il guardare con occhi diversi il territorio scoprendone tutte le sfumature.

A tutti coloro che parteciperanno si consiglia un abbigliamento caldo e scarponcini comodi, saremo felici di offrire delle buonissime merende, l’ideale è portare il pranzo al sacco per un momento di condivisione e chiacchiere tutti insieme.ù

Il Bosco apre le porte – gratuitamente – a partire da FEBBRAIO per info utili e aderire all’iniziativa

INVIA UNA MAIL A:

eventi@peoplesrl.com con oggetto LA CULTURA DEL BOSCO

specificando quando vuoi venire

CHIAMA

Vittoria 348 3826154

Sara 3394707538

VAI SUL SITO

www.ilboscoeremolocatelli.com

nella sezione “prossimi eventi”

il Team del Bosco

Mob. 3483826154

Telefono fisso 02 43121467

Mail. eventi@peoplesrl.com

