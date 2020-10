Timothy Walton e l’ospedale dei vampiri, il libro di Manuela Bassetti

UN LIBRO CHE NASCE DALLA PENNA DI MANUELA BASSETTI, GIOVANE MEDICO CHE SI OCCUPA DI PSICOANALISI

Uscirà il 25 ottobre il romanzo per bambini e ragazzi Timothy Walton e l’Ospedale dei vampiri, scritto e illustrato dalla dottoressa Manuela Bassetti per Errekappa Edizioni. Una storia ricca di atmosfere gotiche, notturne e misteriose. Un ospedale di pura fantasia che aiuta a esorcizzare la paura e coltivare la speranza. Un inno all’amicizia, al coraggio, alla solidarietà e ai primi indimenticabili batticuori.

LA TRAMA

Sotto una luna gonfia di luce, il vecchio cimitero di Highgate è tutto in subbuglio: Timothy Walton, primogenito di Edgar Walton, sta per essere ricoverato al Vampire Great Hospital, l’ospedale per vampiri più prestigioso di tutta l’Inghilterra.

Il povero vampiretto, che oltre all’anemia possiede anche un carattere a dir poco pauroso, è completamente in disaccordo con la scelta dei genitori e dei medici di mandarlo tutto solo in ospedale. Ma i bambini (anche quelli vampiri) lo sanno bene: quando i grandi si mettono in testa qualcosa, ai più piccoli non rimane che obbedire. E così, quella notte stessa, Timothy viene caricato su una bara-barella e trasferito senza troppi indugi all’ultimo piano della clinica, quello dedicato alla Pediatria Vampiresca.

In questo luogo all’apparenza freddo e austero, il timoroso vampiretto fa amicizia con altri piccoli pazienti dai canini appuntiti: Karl, appassionato di racconti polizieschi; Sam, dipendente dalle sue caramelle al sangue; George ed Esteban, due spilungoni ridanciani e lentigginosi; Sophia, una vampiretta saputella ma anche tremendamente carina.

Ben presto, attraverso le scorribande segrete di questo gruppetto di vampiri che gioca a fare i detective, Timothy diventa testimone di un vero, intricato mistero: chi arcidracula si nasconde nella stanza numero 20 del reparto?

In un susseguirsi di colpi di scena, brividini di paura e gag divertenti, i piccoli vampiri incontreranno dottori dai mantelli bianchi, scienziati geniali e gufi-maggiordomo permalosi, entreranno in possesso di oggetti straordinari, come la bussola lunare e la clessidra mangia-ore, voleranno fino in Transilvania per compiere una missione all’insegna dell’amicizia, del coraggio e della solidarietà.

I MESSAGGI DEL LIBRO

Timothy Walton e l’Ospedale dei Vampiri è un libro che emoziona e che diverte, lasciando i giovani lettori senza fiato fino all’ultima pagina.

Al contempo, desidera trasmettere alcuni messaggi importanti per la crescita interiore ed emotiva dei bambini e dei ragazzi:

– La diversità, intesa come sinonimo di bellezza e di arricchimento reciproco. Proprio come i vampiretti della storia, infatti, ogni persona è differente dalle altre e per questo speciale a modo suo.

– L’accettazione di sé, con le proprie caratteristiche e i propri limiti, e l’idea che non c’è bisogno di essere perfetti per essere degni d’amore. La storia di Timothy Walton vuole essere un incoraggiamento a volersi bene per come si è e a ritrovare la fiducia in se stessi.

– La possibilità di affrontare e sconfiggere la paura, anche grazie alle persone che abbiamo accanto. In particolare, le peripezie dei vampiretti dimostrano ai giovani lettori che nessuna sfida è impossibile se la si affronta con dei veri amici.

– Attraverso la creazione di un ospedale di pura fantasia, in cui elementi tipicamente fantasy si fondono con elementi realistici, i bambini e i ragazzi possono esorcizzare i propri timori, familiarizzare con il mondo della medicina e della ricerca, mantenere uno sguardo pieno di fiducia e di speranza per il futuro.

L’AUTRICE – ILLUSTRATRICE DEL LIBRO

Manuela Bassetti si è laureata con lode in Medicina e Chirurgia presso l’Università Vita Salute San Raffaele di Milano e si specializzata a pieni voti in Psicoterapia Psicoanalitica presso la scuola di specializzazione Area G di Milano.

Appassionata di letteratura e di cinema, crede moltissimo nella cultura sia come strumento di crescita interiore sia come mezzo per la cura per l’anima.

Per questo motivo ha deciso di realizzare un progetto letterario dedicato ai giovani, all’interno del quale Timothy Walton e l’Ospedale dei Vampiri rappresenta il suo primo romanzo.