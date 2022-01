RAF e UMBERTO TOZZI: il 17 e 18 gennaio al Teatro agli Arcimboldi di MILANO “DUE – LA NOSTRA STORIA”

riceviamo e pubblichiamo

Dopo il successo della prima parte del tour, il 17 gennaio (SOLD OUT) e il 18 gennaio, RAF e UMBERTO TOZZI arriveranno al Teatro degli Arcimboldi di Milano con il tour “Due – La nostra storia”.

Due grandi artisti con due repertori straordinari capaci di attraversare intere generazioni, rivisitati a due voci, a cui si aggiunge l’atmosfera unica e intima dei teatri: tutto questo e molto più sarà “Due – La nostra storia”! A fare da assoluta protagonista, ovviamente, la musica, grazie a una scaletta straordinaria ricca di tutti i grandi successi dei due artisti, da “Gloria” a “Self Control”, da “Si può dare di più” a “Cosa resterà degli anni 80”, da “Infinito” a “Ti amo”, ma anche “Ti pretendo”, “Gli altri siamo noi”, “Il battito animale”, “Immensamente” e molti altri, come la super hit “Gente di Mare”, o ancora “Sei la più bella del mondo” e “Stella Stai”.

Il tour è anche un importante ritorno, quello della musica dal vivo nei teatri, con la capienza al 100%: il pubblico avrà così la possibilità di tornare a vivere appieno tutte le emozioni di un concerto!

Queste le prossime date del tour:

17 gennaio – Teatro degli Arcimboldi – MILANO (già recupero del 9 aprile e del 9 novembre 2020, del 20 aprile e dell’8 dicembre 2021) – SOLD OUT

18 gennaio – Teatro degli Arcimboldi – MILANO (già recupero del 15 aprile e del 7 dicembre 2020, del 21 aprile e del 9 dicembre 2021)

7 febbraio – Teatro Creberg – BERGAMO (recupero del 21 aprile e del 4 dicembre 2020 e del 13 maggio e 14 dicembre 2021)

10 febbraio – Pala Invent – JESOLO – VE (recupero del 17 aprile e dell’8 dicembre 2020 e del 23 aprile e 21 novembre 2021)

13 febbraio – Teatro Colosseo – TORINO (recupero del 20 aprile e del 16 novembre 2020 e del 27 aprile e 6 dicembre 2021)

14 febbraio – Teatro Colosseo – TORINO (recupero del 6 aprile e del 15 novembre 2020, del 26 aprile e del 5 dicembre 2021) – SOLD OUT

18 febbraio – Teatro Verdi – MONTECATINI – PT (recupero del 4 aprile e del 6 dicembre 2020 e del 30 aprile e del 20 novembre 2021)

19 febbraio – Nuovo Teatro Carisport – CESENA (recupero del 7 marzo e del 12 novembre 2020 e dell’8 maggio e del 27 novembre 2021)

24 febbraio – Teatro Verdi – FIRENZE (recupero dell’8 marzo e del 23 ottobre 2020, del 23 maggio e del 18 novembre 2021) – SOLD OUT

25 febbraio – Palais – SAINT VINCENT – AO

I biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it).

Radio Italia è radio ufficiale di “Due – La nostra storia”