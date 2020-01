Succede a Magenta in via Pretorio, la via che non esiste nemmeno per l’amministrazione!

Ogni tanto non solo scopri la notizia, sei la notizia!

Il 17 Ottobre un infarto mi ha colpito, e mio malgrado sono diventato notizia. Due mesi e 3 giorni d’ospedale, mi hanoo dato molto tempo per riflettere. Lo fà un vecchio che sa che corre verso la fine della vita e si pone tanti perchè?

Vado al sodo, tergiversare è inutile, di come sto, non glie ne frega niente a nessuno. Perciò ho deciso di cambiare, dire in faccia ciò che penso, costi quello che costi.

La via Pretorio (Centro di Magenta) ho scritto e postato più volte i problemi che ha, uno tra tutti, le macchine non autorizzate che vi circolano e peggio ancora che sostano dove non possono, tutto sotto gli occhi della Polizia Locale.

Peggio ancora quando parcheggiano, da prepotenti , sugli stalli degli invalidi.

La Cronaca: “arrivo in via Pretorio e un SUV senza autorizzazzioni è parcheggiato sullo stallo riservato agli invalidi, fortunatamente c’è una macchina della polizia locale (per adesso non faccio il nome del vigile, ma ho il video della vicenda) o pensato girandolo, mi serve una prova di quello che sto facendo). Bene! il vigile da me fermato si è rifiutato di fare la multa al SUV, anzi ha incominciato a dire cose assurde – “io non faccio la multa perchè lo stallo è privo di segnaletica – allora io penso ne avrebbe dovute fare 2 di multe, una al SUV e una all’amministrazione perchè non fà i lavori manutentivi degli stalli, morale, mega litigata con il vigile in questione, e abbandono da parte sua della scena del crimine, non senza minacce – pubblica il video e ci veido in tribunale – La morale è semplice, se coloro che devono fare rispettare le regole, non capisco il perchè, sfancula chi ha davvero dei diritti, permettendo ai prepotenti di fare quello che vogliono, dov’è la giustizia? Chi Vigila sui Vigili? non ci sono telecamere in via Pretorio? Oggi alla fine del mio cammino, mi chiedo : “dove andrà a finire questa società senza rispetto dell’altro? E siamo solo a Magenta, una cittadina dove bene ho male ci conosciamo tutti!

L’Autista del SUV si è risparmiato un pena pecuniaria e la decurtazione di 5 punti di patente…. C’est la Vie!