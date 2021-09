Mar Mediterraneo, un oceano intercontinentale che parte dall’Oceano Atlantico a ovest fino all’Asia a est.

All’inizio, il mare Mediterraneo era chiamato Mare Nostrum dai Romani.

I ricercatori hanno iniziato a scoprire lo sfondo storico del Mediterraneo già negli anni ’50, quando hanno scoperto dei depositi di sale sulle rive che indicavano un mare vecchio particolarmente salato.All’inizio tutto l’oceano (il Mediterraneo) era libero da furti. Per molto tempo, il Mediterraneo è stato un “lago romano”, circondato su tutti i lati dall’impero.

Bel posto da visitare per i turisti:

I luoghi più eccellenti della Sicilia: essenzialmente luoghi imperdibili

Taormina (chiamata anche “la perla del Mediterraneo”)

Etna (La fontana dinamica di magma liquido più elevata d’Europa)

Ortigia (si trova su un isolotto associato alla zona centrale da tre prolungamenti)

Ragusa Ibla

Valle dei Templi

Favignana

Erice

Segesta

Cucina speciale siciliana:

La cucina siciliana mostra accenni di tutte le società che sono esistite sull’isola di Sicilia nel corso delle recenti centinaia di anni.La cucina siciliana è generalmente conosciuta per i suoi prodotti e frutti di mare.

Uso dell’acqua:

Per abitudine e necessità, i siciliani conservano l’acqua. Le tubature interne non sono arrivate nel paese fino agli anni ’50. Infatti, anche se c’è e c’è stato un impianto idraulico, spesso non c’è acqua a causa di sistemi di tubature inadeguati. Le ciotole sono regolarmente posizionate sotto i beccucci e gli ugelli per prendere una goccia errante, e l’acqua viene riutilizzata – l’acqua della pasta che bolle, per esempio, viene data agli animali domestici o alle piante piuttosto che versata nello scarico.

Festival:

Le feste avvengono regolarmente in primavera, permettendo ai contadini di riposarsi dopo la semina. Oggi, queste feste sono ancora celebrate come un’occasione per agghindarsi e riunirsi, intorno al cibo e al vino con musica, danza e crea, o la Sagra del Pistacchio a Bronte a fine settembre, presentata al delizioso dado.

Famiglia:

La famiglia rimane centrale nella cultura siciliana. I giovani siciliani tendono a vivere con i loro genitori fino al loro matrimonio.