Gli arbitri locali in raduno a Magenta presso il Five!

Il Raduno degli arbitri Pre-Campionato al Five di Magenta… Erano presenti circa 40 arbitri e una decina dello staff di Abbiategrasso.

Inizialmente si è cominciato con i test atletici al mattino poi nel pomeriggio sotto al tendone per la circolare uno e disposizioni e protocolli della stagione.

Alla fine dei test Pietro Gentili dopo una votazione è stato eletto a coordinatore del il Consiglio di @aia_abbiategrasso cosi ora è pronto ad affrontare la stagione.

Gentili scrive: “Ed io sono onorato di coordinare questa magnifica squadra di colleghi e amici“.