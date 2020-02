Le fotocopie di un vecchio libro dell’autore delle ‘Veneri abbiatensi’

Tanto tempo fa ci dilettavamo a fotocopiare libri antichi con l’obiettivo di consultarli quando avremmo avuto più tempo. E’ quasi passata la vita e, ogni tanto, qualcuno di questi ci capita in mano. Sono come dei personaggi che parlano e raccontano la loro storia, pieni come sono di appunti stesi nella prima ora di consultazione per cercare i nomi dei nostri paesi. Per esempio, quello di cui stiamo parlando è di Piero Parodi (1), uno storico locale di Abbiategrasso che ebbe il buon gusto di pubblicare un opuscolo Le veneri Abbiatensi, in cui raccontò una serie di avventure erotiche con alcune concittadine, lasciate nell’anonimato, ma comunque riconoscibili. Ebbe qualche riflesso ‘non erotico’ quando il libretto fu pubblicato. Qui parliamo di un’altra sua opera, I Signori di Brercredo e i Signori di Besate perché nella pagina 6 si parla di ‘Bercledo presso Castano Primo’ citando una carta del 27 febbraio 1111 riguardante la vendita di beni in ‘loco et fundo Castano’, fatta da Ugone prete ‘de ordine ecclesiae plebis Sancti Genesii sita loco Darjago et fil. quondam Otonis de loco Castano’ ad Alessandro detto Partegario del fu Negrone di Milano. Un ‘contratto’ citato anche da Carlo Casati nei suoi Ricordi di Castano Primo che a noi interessa solamente come citazione storica, che tramandiamo a futura memoria. Oltre a CASTANO sono citati Turbigo e Bernate:

TURBIGO – A pag, 25 l’autore scrive: “Vigevano, posto in Comitato di Bulgaria’ fu donato, secondo il Guasco, da Lotario, Re d’Italia, a Manfredo, conte d’Orleans, donde ai discendenti Signori di Turbigo, detti anche di S. Pietro Mosezzo ed a Manfredo, conte di Milano, donde i Signori di Gravellona e ad Aimone, conte di Vercelli”.

BERNATE – Il libro del nostro storico locale cita un documento del 3 gennaio 1064 in cui avvenne la commutazione di beni tra Alberto, abate di S. Benigno di Fruttuaria ed Arnolfo abate del monastero di S. Vincenzo di Milano. Sappiamo che, i fruttuariensi, in quel secolo, fondarono il monastero di Padregnano che ebbe una vita secolare e la cui storia non è stata ancora compitamente scritta, nonostante gli approfonditi studi pubblicati dal prof. Alfredo Lucioni.

NOTE

1 – Parodi Pietro (1890-1937). Storico abbiatense morì nel 1937 all’età di 47 anni, annegato nel Naviglio Grande in circostanze mai chiarite, lasciando venticinque monografie di storia del territorio abbiatense e magentino e parecchi saggi su riviste specializzate. Spirito irrequieto e indipendente, visse da esteta e libertino: destò grande scandalo in Abbiategrasso un suo opuscolo, intitolato Le veneri Abbiatensi, in cui raccontò una serie di avventure erotiche con alcune concittadine, lasciate nell’anonimato, ma comunque riconoscibili per qualche elemento fornito appunto per renderne facile l’identificazione. Don Ambrogio Palestra, che lo conobbe bene avendolo frequentato per il comune interesse per la storia locale, raccolse – in seguito alla morte del Parodi – i suoi scritti che attualmente sono conservati da Mario Comincini (da M.Comincini, Prodigi, Società Storica Abbiatense, 2003).

