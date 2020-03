Magenta: L’associazione Moschea Abu Bakar, in questo momento è solidale con le altre confessioni religiose.

Pubblichiamo la lettera che Akhter Ayub Gorraya ha inviato ai rappresentanti delle comunità Cristiana/Ortodossa in segno di solidarietà in questo momento che riunirsi per riunirsi per pregare è divanto difficile.

Stimato Parroco della Comunità pastorale di Magenta,

Stimato responsabile della Comunità ortodossa di Magenta,

Sono giorni molto difficili per la nostra città e per il nostro paese, ma siamo convinti che con la fiducia nelle istituzioni pubbliche e la fede in Dio ne usciremo con ancora con piu forza e determinazione perché la società e la nostra città, tornino a vivere con serenità i loro ritmi.

Essere comunità religiose che si nutrono della relazione con Dio, oggi, ci accomuna e siamo certi che tutti noi troviamo le ragioni del nostro esistere in un profondo legame spirituale con l’eterno. Egli ci da la forza per le nostre azioni ed è guida per la nostra via.

Sebbene l’elemento spirituale per vivere la nostra fede è determinante, troviamo anche noi indispensabile godere della bellezza di trovarci insieme come fedeli. Il profeta stesso amava condividere la sua fede con le persone a lui vicino, le persone a lui prossime sono le stesse ad aver ricevuto per prime anche la rivelazione.

La possibilità di ritrovarci come comunità islamica, come sapete, ci è sottratta a Magenta e viviamo con sofferenza la mancanza di un luogo di culto dove radunarci.

In questi giorni, dove le disposizioni governative prevedono limiti alla possibilità di assemblee e momenti di aggregazione, vi sentiamo particolarmente vicini e vi inviamo queste parole perché nell’ultimo venerdì di preghiera abbiamo pregato per voi.

Speriamo, infatti, che non tardi il momento per voi di poter tornare a celebrare la Santa Messa in maniera comunitaria, immaginiamo bene come sia per voi motivo di dolore non poter vivere questo momento comunitario.

Un fraterno abbraccio

Cordiali saluti

Associazione Moschea Abu Bakar