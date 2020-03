Turbigo e Castano controlleranno insieme i veicoli utilizzando varchi collegati con il sistema “Targa System”

riceviamo e pubblichiamo

VARCHI DI CONTROLLO TERRITORIALE APPROVATO IL PROTOCOLLO TRA CASTANO E TURBIGO

Il Comune di Turbigo ed il Comune di Castano Primo hanno approvato congiuntamente il “Protocollo d’Intesa per la riqualificazione ed implementazione dei sistemi comunali di videosorveglianza con sistema di identificazione veicolare interfacciato col Sistema Centrale Nazionale Targhe e Transiti (S.C.N.T.T.)”.

Il Sindaco di Castano Primo Giuseppe Pignatiello e il Sindaco di Turbigo Christian Garavaglia hanno ufficialmente sottoscritto i 12 punti del Protocollo d’Intesa.

La stipula dell’accordo è il punto di arrivo di un articolato e complesso percorso che le due Amministrazioni Comunali hanno condiviso dal primo momento. Un progetto che ha richiesto un ingente investimento di tempo ed energie, una sinergia tra Comuni necessaria per attivare un servizio all’avanguardia per tutto il territorio circostante.

L’intento delle Amministrazioni di Castano Primo e Turbigo è la riqualificazione ed implementazione dei propri impianti di videosorveglianza con l’installazione di un sistema di identificazione veicolare collegato con il “Targa System” centrale della Polizia di Stato. Si è arrivati così all’approvazione di un progetto congiunto, ovvero un sistema di videosorveglianza integrato di lettura e riconoscimento delle targhe dei veicoli così da circoscrivere i territori di Castano Primo e Turbigo. Un sistema di protezione propedeutico a rendere maggiormente efficace la tutela della sicurezza urbana.

La struttura dell’impianto sarà inizialmente composta da 7-8 nuovi varchi di controllo, posizionati nei vari accessi del territorio di Castano Primo e Turbigo. Come da Protocollo, il progetto sarà inizialmente composto dalle seguenti postazioni di lettura targa: 3 – 4 sul territorio di Turbigo e 4 sul territorio di Castano Primo. Il sistema di videosorveglianza integrato servirà per monitorare il transito stradale in entrata e in uscita dai due Comuni, acquisendo le targhe di ogni singolo veicolo. Gli operatori potranno controllare in tempo reale ogni segnalazione di allerta negli archivi della Polizia di Stato riguardo ai singoli casi di verifica delle targhe. Nei successivi anni il numero di varchi potrà aumentare per accrescere la capillarità dei controlli.

Per la realizzazione del progetto i Comuni di Castano Primo e Turbigo, dopo gli incontri preliminari per verificare la fattibilità dello stesso, hanno deciso di avvalersi della società in house “Euro.Pa Service Srl”, interamente a partecipazione pubblica. Sarà Euro.Pa a realizzare l’intervento secondo il progetto approvato dai Comuni e alla sua gestione.

Grande soddisfazione espressa dal Primo Cittadino di Castano Primo, Giuseppe Pignatiello:

“Sono davvero soddisfatto per il raggiungimento di questo importante traguardo, che per noi rappresenta un ulteriore tassello da aggiungere al più vasto progetto di quella che è l’obiettivo “Castano Protetta”. In particolare trovo che la collaborazione con il Sindaco Garavaglia e il Comune di Turbigo sia l’esempio di quanto il buonsenso e la sinergia tra gli amministratori locali rappresenti il vero modo di fare politica e governare un Comune nel solo interesse dei propri cittadini. Ringrazio Christian, il mio Assessore Andrea Osellame e l’Assessore alla Sicurezza di Turbigo Mattia Chiandotto per la fattiva collaborazione. Ringrazio in particolare i due Comandi di Polizia Locale per l’ottimo lavoro svolto e per il raggiungimento di questo prezioso risultato fondamentale per tutto il Castanese”.

“E’ stato un progetto a cui abbiamo dedicato tempo e attenzione – ha aggiunto il Sindaco di Turbigo, Christian Garavaglia – e che porterà una risposta concreta al bisogno di sicurezza manifestato dalla cittadinanza. La collaborazione con il Comune di Castano è risultata importante da un lato per ridurre i costi di investimento e dell’altro per individuare un ambito territoriale idoneo da porre sotto controllo. Sin da subito ho creduto nella bontà di questo progetto; sono anni che lavoriamo alla sua ideazione: arrivare oggi a concretizzarlo è senz’altro motivo di grande soddisfazione, poiché la sicurezza dei cittadini rientra sempre tra le priorità dell’Amministrazione di Turbigo”