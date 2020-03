CULTURA – Annullate tutte le conferenze di UrbanaMente: il comunicato dell’associazione

La comunicazione ci è stata recapitata dalla stessa associazione tramite comunicato stampa. Da definire le date per recuperare le serate che non si sono svolte a causa delle restrizioni per l’emergenza Covid-19. Di seguito il comunicato di UrbanaMente.

9 MARZO 2020

A cura di Samuele Acri

RICEVIAMO & PUBBLICHIAMO

MAGENTA – In linea con le nuove direttive emesse a proposito dell’emergenza Coronavirus, TUTTE le restanti conferenze in programma sono annullate. Sarete informati tempestivamente nel caso si trovasse tempo e modo di recuperarle in un prossimo futuro.

UrbanaMente ringrazia chi ha patrocinato le iniziative, chi ha collaborato e contribuito alla loro realizzazione e il pubblico che ci ha seguito in questo percorso.

Vi ricordiamo che potete rivedere tutte le conferenze su Youtube, nel nostro canale cercando Associazione Urbanamente.

A presto risentirci, ci auguriamo con buone notizie.