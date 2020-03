CORONAVIRUS – Intesa tra Ordine dei Giornalisti della Lombardia e Prefettura: possibilità di circolazione con tesserino professionale

La misura consente la circolazione all’interno della Città Metropolitana muniti di tesserino professionale, da esporre in caso di controllo da parte di autorità proposte, quali Forze dell’Ordine. Occorre seguire le prescrizioni sanitarie nello svolgimento del proprio mestiere.

9 MARZO 2020

A cura di Samuele Acri

LOMBARDIA – Arrivano misure a tutela di giornalisti e addetti al mondo dei media e della comunicazione. L’Ordine dei Giornalisti della Lombardia e la Prefettura di Milano hanno raggiunto un accordo per consentire lo svolgimento della professione d’informazione e comunicazione. Gli iscritti all’Ordine dovranno, tuttavia, circolare muniti di tesserino professionale, da esporre in caso di controlli, per motivare e testimoniare l’autorizzazione a svolgere il proprio ruolo. Inoltre, è obbligatorio adempiere alle prescrizioni sanitarie previste dal decreto emanato in questi giorni.

UFFICI CHIUSI AL PUBBLICO, COME CONTATTARE GLI SPORTELLI

Gli uffici dell’Ordine dei Giornalisti di via Antonio da Recanate, 1 – a Milano – in conformità con il Dpcm del 4 marzo (Gazzetta ufficiale n.55), rimarranno chiusi al pubblico. Lo comunica, in una nota stampa, lo stesso Ordine della Lombardia che fa capo a Alessandro Galimberti.