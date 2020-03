Bernate Investe due pedoni e scappa, la polizia locale lo insegue e lo blocca

Ha investito de persone, riducendole in gravissime condizioni, ed è scappato. Ma è stato bloccato dopo un inseguimento dalla Polizia locale. E’ successo oggi pomeriggio a Bernate Ticino. Un uomo a bordo di un’auto modello Mercedes stava percorrendo via Roma, quando ha travolto i due uomini, dell’età di circa 70 anni, e ha proseguito la marcia senza fermarsi a prestare soccorso. L’allarme è scattato subito. La Polizia locale ha ricevuto informazioni in merito al modello di auto in fuga ed è scattato così l’inseguimento che si è concluso in via Rossini, nella frazione di Casate. A quel punto l’automobilista ha tentato di investire i due agenti della Polizia locale, per fortuna senza riuscirci, andando ad urtare un cancello. Solo al termine di una colluttazione è stato fermato.

Sono giunti sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso. A dare il loro supporto anche i volontari della Protezione Civile e le Guardie Ambientali. Nel frattempo i due uomini sono stati soccorsi dagli equipaggi della Croce Bianca di Magenta e dall’elisoccorso. Tiutte e due i feriti, che tsono fratelli sono stati portati al nosocomio di Niguarda in condizioni molto gravi. La Polizia locale sta ricostruendo l’accaduto. L’automobilista è un uomo residente a Cuggiono. Potrebbe scattare, nei suoi confronti, l’arresto per omissione di soccorso, resistenza, fuga. (Seguiranno aggiornamenti)