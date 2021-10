Sofonisba, l’ultima figlia di carta di Luciana Benotto

Edito da ‘La Vita Felice’, l’ultima ‘figlia di carta’ di Luciana Benotto si chiama Sofonisba, la quale a bordo della caracca che la porta a Barcellona, cerca di immaginare cosa l’attende alla corte di Filippo II, il sovrano più potente dell’epoca, che la vuole presso di sé come pittrice e dama di compagnia della giovane regina Elisabetta di Valois. Giunta in Spagna affronterà svariate peripezie e conoscerà persone e storie che la faranno entrare piano piano in un mondo su cui grava lo spirito della Controriforma. Non sono tempi facili per nessuno, e Sofonisba dovrà imparare a districarsi fra intrighi, amori impossibili, struggenti passioni e orribili eventi legati al fanatismo religioso e politico del re e dello spietato duca d’Alba. La spensieratezza degli anni cremonesi ormai è alle spalle: tra rigidi cerimoniali, complotti, balli, congiure, passatempi e sanguinose repressioni, saprà comunque destreggiarsi, ricevendo riconoscimenti per il suo grande talento, e saprà anche trovare persone che l’ameranno sinceramente e a cui lei si dedicherà anima e corpo, a sprezzo della sua stessa incolumità.

Luciana Benotto, laureata in Lettere Moderne, insegna in una scuola superiore. Ha pubblicato diversi romanzi storici. Come giornalista pubblicista l’abbiamo incrociata al tempo di ‘Città Oggi’ (1990-2013) il settimanale dell’Altomilanese che si occupava di registrare l’attualità e la cultura della riva sinistra del Ticino. Memore degli antichi trascorsi, in occasione dell’uscita di un suo nuovo libro ci manda una mail e noi, molto volentieri lo facciamo conoscere attraverso i blog ai quali ancora oggi collaboriamo.

FOTO Al centro Luciana Benotto con in mano il suo ultimo libro