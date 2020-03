Coronavirus, l’elenco di Confcommercio dei negozi che svolgono servizio di consegna a domicilio

Riceviamo e Pubblichiamo

L’Amministrazione comunale di Magenta segnala l’iniziativa di Confcommercio di Milano, Lodi, Monza e Brianza la quale si propone di far conoscere ai cittadini i negozi, i ristoranti e gli artigiani che offrono il servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e non solo. L’iniziativa è pensata per aiutare tutta la popolazione, e in modo particolare le fasce più deboli, permettendo di ridurre gli spostamenti (seppur consentiti) per effettuare la spesa e reperire generi alimentari. Le consegne a domicilio saranno svolte nel pieno rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie relative al confezionamento e al trasporto della merce. “In veste di assessore al Commercio e a nome dell’Amministrazione comunale ringrazio Confcommercio Magenta per la collaborazione dimostrata nella realizzazione di questo elenco di attività che si prestano a mettere in opera il servizio di consegna a domicilio – ha detto Laura Cattaneo – Ringrazio direttamente tutti gli esercenti di Magenta, associati e non, che si sono messi a disposizione per dar vita a questo servizio rivolto ai cittadini e in generale ringrazio tutti coloro che si stanno mettendo a disposizione della comunità, con spirito di sacrificio, solidarietà e senso del dovere. Ci sono sicuramente tantissime altre realtà in città – ha proseguito l’assessore – che si sono organizzate proprio a causa di questa emergenza. Invitiamo quindi tutti gli esercenti (associati e non) che effettuano servizio a domicilio a inserirsi nell’elenco. Se l’emergenza sta, di fatto, cambiando le nostre abitudini, noi saremo più forti e sapremo adattarci”, ha infine concluso Cattaneo.

Confcommercio elenco attività