Magenta: Triduo Pasquale 2020 l’orario della Celebrazioni Pasquali

1° Giorno, dalla sera del Giovedì santo alla sera del Venerdì santo

GIOVEDI SANTO 9 aprile alle ore 21- S. MESSA “NELLA CENA DEL SIGNORE”

Dopo la celebrazione, possiamo continuare a pregare, seguendo la diretta facebook, con un momento di adorazione curato dai giovani della nostra Comunità

VENERDI SANTO 10 aprile alle ore 15 –CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE

Dopo la celebrazione, possiamo continuare a pregare, seguendo la diretta facebook, con un momento di adorazione della Croce curato dai giovani della nostra Comunità

Al termine, in tutte le Chiese parrocchiali sarà esposto il Crocifi sso per l’adorazione personale (si ricorda di evitare il bacio al Crocifisso, per i ben noti motivi).

UN CONSIGLIO: Sul sito della Comunità Pastorale si può trovare la PREGHIERA DELLA VIA CRUCIS con immagini della Nuova Via Crucis della Parrocchia Sacra Famiglia accompagnata da testi di meditazione e di preghiera.

2° Giorno, dalla sera del Venerdì santo alla sera del Sabato santo La sera del Venerdì suggeriamo di seguire la VIA CRUCIS del PAPA su RAI UNO e TV 2000. Sabato santo, 11 aprile, è tempo di silenzio, di Adorazione della Croce.

3° Giorno, dalla sera del Sabato santo alla sera della Domenica di Pasqua SABATO SANTO

11 aprile alle ore 21 – VEGLIA PASQUALE

“La festa che dà origine a tutte le feste” è la Messa più importante dell’anno liturgico.

DOMENICA 12 aprile ore 10.30 – PASQUA DEL SIGNORE, S. MESSA nella PASQUA di RISURREZIONE con Benedizione Eucaristica

Le celebrazioni saranno celebrate dalla Basilica di San Martino, trasmesse in streaming sul portale della nostra Comunità Pastorale, facebook, via web radio tramite Radio Magenta (www.radiomagenta.it) e dalla Radio Parrocchiale.