CAPRIGLIOLA – Crolla il ponte tra La Spezia e Massa Carrara. Erano state segnalate crepe da novembre

Il viadotto collegava La Spezia a Massa Carrara. All’ANAS era stata segnalata la presenza di crepe. Nell’incidente, sono stati coinvolti due furgoni e sono rimaste ferite due persone.

08/04/2020

A cura di Samuele Acri

CAPRIGLIOLA – Un altro episodio di crollo di viadotto. E’ avvenuto in Toscana, nel tratto di Caprigliola, che collega La Spezia a Massa Carrara. Un ponte, eretto sulle acque del fiume Magra, è collassato su sé stesso, portando con sé due furgoni. Due persone sono state coinvolte nell’incidente, di cui una è rimasta ferita. Entrambe sono state trasportate all’ospedale di Pisa. Non si registrano morti. Il tratto non era attraversato da un grande afflusso di traffico dato le limitazioni della circolazione per l’emergenza coronavirus.

LE SEGNALAZIONI DELLE CREPE, L’INTERVENTO INSUFFICIENTE DELL’ANAS

Il fatto avvenuto è forse l’epilogo di una dinamica iniziata nel mese di novembre. Già da tempo, infatti, erano pervenute varie segnalazioni all’ANAS per la presenza di crepe sulla struttura del viadotto – non era l’unica infrastruttura ad avere questo tipo problema. A causa di un’alluvione nel periodo invernale, si era creata una vistosa spaccatura che non ha giovato alla tenuta della costruzione. Dall’autorità competente, tuttavia, è arrivata come risposta un intervento che, a detta dei più, risultava insufficiente. L’area è stata sottoposta al sequestro su disposizione della Procura di Massa Carrara.