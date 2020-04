“Randonèè dei 7 laghi” a favore della Fondazione Ticino Olona

Qualche tempo fa un giornalista, parlando di Ulrich disse “Il vento non lo subisce… lo crea” e l‘U.S. Legnanese 1913 ha voluto fare propria questa frase. Anche in questo periodo di lockdown non ci siamo fermati, abbiamo rispettato i decreti sicurezza, ma non abbiamo mai rinunciato ad allenarci dai balconi e dai salotti di casa. Potevamo dunque rinunciare alla nostra “Randonèè dei 7 laghi”? Certo che no! Per questo abbiamo voluto “creare il vento, senza subirlo” rivoluzionando la nostra Rando e dando vita a un’edizione figlia di questi tempi destinata, a suo modo, a restare nella storia della Sportiva. Di seguito troverete tutte le informazioni utili per la vostra iscrizione. Vi ricordiamo che la partecipazione alla Rando è gratuita, ma amiamo pensare che tutto il nostro pedalare percorra una strada concreta a favore della Fondazione Ticino Olona, in prima linea in questa emergenza sanitaria (leggi l’articolo). Vuoi vedere il tutorial per sapere come partecipare? Clicca qui