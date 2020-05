Lega Magenta: “Al lavoro per intercettare i bisogni della Città post-covid”

In una nota, il Carroccio magentino spiega l’azione di governo in seno alla maggioranza magentina. Tra le misure attuate dalla Lega, spiccano i 30mila euro per il rafforzamento della sicurezza, il lavoro in tandem tra commercio e Forze dell’Ordine per la riapertura del mercato cittadino e l’operato sulle politiche giovanili.

09/05/2020

A cura della Redazione

RICEVIAMO & PUBBLICHIAMO

Oggi più che mai siamo convinti che la nostra proposta di ascoltare tutte le parti sociali che compongono la nostra Città sia la carta vincente per meglio comprendere quali siano, nei diversi settori, le difficoltà sin qui incontrate. L’azione di governo della Lega magentina, quindi, continua e passa alla fase 2.

Ottimo lavoro dell’Amministrazione con il sostegno al comparto sociale in questi mesi difficili. È importante secondo noi svolgere un lavoro serio ed attento a non lasciarsi trasportare da roboanti annunci o ricette di brevissimo respiro, come la “mancetta” che Partito Democratico e Progetto Magenta avrebbero voluto vendere come grande apertura al mondo delle scuole paritarie, dopo che il PD stesso aveva tagliato il 50% della convenzione quando era al governo della Città, ma che in pratica avrebbe dato meno di 60 euro a famiglia.”

La realtà dei fatti pone chi amministra in una difficile posizione, dovendo aspettare la Domenica sera per sapere gli umori del governo nazionale, e, non sapendo ad oggi le entrate disponibili, bisogna adoperarsi per cercare un giusto mezzo tra aiuti e tenere in ordine i conti, al fine di non ritrovarsi come qualche Sindaco che grida al rischio di non garantire gli stipendi.

Perciò, grande lavoro del Vicesindaco Gelli e del settore finanziario nel tenere monitorate le entrate, facendo proiezioni continue che procedono parallelamente agli incontri con le componenti attive della Città, come le scuole. Teniamo a sottolineare che questa Amministrazione ha anticipato la seconda rata della Convenzione in essere con le nostre scuole paritarie. Inoltre, tra gli altri risultati importanti, abbiamo il potenziamento della sicurezza con più di 30 mila euro ottenuti da Regione tramite bandi. La fase 2 è iniziata con un bel lavoro di coordinamenti tra sicurezza e commercio per la riapertura del mercato cittadino. Fondamentale è anche l’ascolto e il confronto iniziato nel settore sportivo dall’Assessore Aloi, impegnato con le società sportive a studiare una ripartenza in sicurezza e aiuti per le società stesse. Lavoro che si estenderà anche alle politiche giovanili, potenziando la rete tra associazioni e giovani attivi sul territorio, ma anche con uno sguardo a tutti coloro che vogliono mettersi in gioco e cercano gli strumenti per farlo al meglio.

La crisi si dovrà trasformare in uno slancio per una nuova normalità. La Lega di Magenta con il suo gruppo coeso c’è e continua a dare il suo contributo! Avanti!